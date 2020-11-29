Çin'in Ay'a fırlattığı araç Chang’e 5, yörüngeye girdi

Çin'in geçtiğimiz günlerde fırlattığı Chang’e 5 uzay aracının, Ay'ın yörüngesine girdiği açıklandı.

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Chang'e-4 uzay aracını indiren Çin, geçtiğimiz günlerde Chang'e-5 aracını fırlatmıştı. Yeni gelen bilgilere göre söz konusu araç, artık Ay'ın yörüngesine ulaştı.

YÖRÜNGEYE GİRDİ

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Ay misyonu için uzaya gönderilen Chang'e-5, 112 saatlik uçuşunun ardından Ay yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bir yörüngeye girdi.

AY'A İNECEK

Ay yörüngesine girmek için hızını düşüren Chang'e-5, gerekli frenleme ve hız azaltma işlemlerini sorunsuz gerçekleştirdi. Keşif aracı, yörüngede hız ve açı düzeltmelerini içeren bazı manevraların ardından Ay'a iniş yapacak.

Toplam 4 modülden oluşan Ay görevinde yörünge modülü, Ay'a iniş modülü, yüzey aracı ve Ay'dan ayrılmak için havalanma modülü bulunuyor.

Chang'e-5'i yörüngeye yerleştiren yörünge modülü, uygun zaman ve noktaya geldiğinde keşif aracı ve havalanma modülünü Ay'a bırakacak.

AY'DAN ÖRNEK TOPLAYACAK

Keşif aracı, Ay'da yüzeyin yaklaşık 2 metre altından mekanik bir kol yardımıyla 2 kilogram ağırlığında taş ve toprak örnekleri alacak.

Chang'e-5, görevini sorunsuz tamamlanması durumunda havalanma modülüyle Ay'dan ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıkacak ve aralık ayı ortasında Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne iniş yapacak.

23 gün sürmesi planlanan misyon başarıyla tamamlanırsa Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak.

YENİ AY GÖREVLERİ YOLDA

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 2023-2024 yıllarında yeni bir Ay görevine daha başlayacağını duyurdu. Kurum ayrıca, Ay'a ve toprak örnekleri toplamak üzere Chang'e-6 aracının ve Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Chang'e-7görevlerinin planlandığını bildirdi.

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