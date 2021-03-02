Çin'in Chang'e 5 aracı, Ay'dan topladığı örnekleri sergiledi

Çin, Ay'a iniş yapan uzay aracı Chang'e 5'in, Ay'dan topladığı örneklerin detaylı fotoğraflarını yayınladı.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Chang'e-4 uzay aracını indiren Çin, geçtiğimiz günlerde Chang'e-5 aracını da fırlatmış ve Ay yüzeyinden örnek toplamayı başarmıştı.

Çin'in "Chang'e 5" keşif aracının uzay kapsülü, Ay'dan topladığı toprak ve taş örneklerini Dünya'ya getirmiş ve bu örnekler inceleme altına alınmıştı.

Çin'in uzay aracı, Ay'dan örnek topladı

YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e 5 uzay aracının Ay'dan getirdiği numunelerin yeni görüntüleri yayınlandı.

Kristal bir kap içindeki numunelerle birlikte, toz parçacıkları kadar küçük ve daha büyük parçalara kadar örnekler, Çin Ulusal Müzesi’nde ziyaretçilere sergilenecek.

Chang'e 5'in topladığı örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.