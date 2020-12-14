Çin'in Chang'e 5 uzay aracı, Ay'dan topladığı örnekleri Dünya'ya getiriyor

Çin'in Ay'a iniş yapan uzay aracı Chang'e 5'in, örnek toplama işlemini başarıyla gerçekleştirdikten sonra Ay yüzeyinden havalandığı açıklandı.

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Chang'e-4 uzay aracını indiren Çin, geçtiğimiz günlerde Chang'e-5 aracını da fırlatmış ve Ay yüzeyinden örnek toplamayı başarmıştı.

DÜNYA'YA DÖNÜYOR

Çin'in "Chang'e 5" keşif aracının uzay kapsülü, Ay'dan topladığı toprak ve taş örneklerini Dünya'ya getirmek için Ay'dan havalandı ve yörüngedeki modüle kenetlendi. Araç, böylelikle Dünya'ya dönmek için 3 günlük yolculuğa başlamış oldu.

ÇİN TARİHİNDE İLK

Bu, Çin’e ait bir uzay aracının ilk kez Dünya dışı bir alandan havalanması anlamına geliyor.

Çin'in uzay aracı, Ay'dan örnek topladı

Çin Ulusal Uzay Yönetimi’nin (CNSA) daha önce paylaştığı hareket programına göre, Chang'e 5 keşif aracının kapsülü Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne inecek.

Chang'e 5'in topladığı örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin, uzay programı kapsamında ilk kez Dünya dışı bir yerden toprak örneği getirmiş olacak.

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