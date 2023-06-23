Çin'in FAST teleskobu bilinen en hızlı "ikili pulsarı" keşfetti Çin'in devasa FAST teleskobu, "ikili pulsar" adı verilen ve birbiri etrafında dönerek yüksek manyetizma yayan nötron yıldızları arasındaki bilinen en hızlı yörünge hareketini tespit etti.

AA & Ensonhaber Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamış ve 2020 yılının başlarında hizmete açılmıştı. Saniyede 38 GB veri toplayabilen FAST, uzaydan radyo frekans dalgalarını dinliyor. Galaksilerde doğal hidrojen arayarak, anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızlarının sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak FAST, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor. Bilinen en hızlı "ikili pulsarı" keşfetti Çin'in devasa FAST teleskobu, "ikili pulsar" adı verilen ve birbiri etrafında dönerek yüksek manyetizma yayan nötron yıldızları arasındaki bilinen en hızlı yörünge hareketini tespit etti. Araştırmacılar, "PSR J1953+1844" (M71E) adı verilen ikili pulsarın, bugüne dek gözlenen en hızlı yörünge dönüş hızına sahip olduğunu aktardı. Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.