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Çin'in FAST Teleskobu, dünya genelindeki bilim insanlarına açılacak

Çin'in FAST Teleskobu, dünya genelindeki bilim insanlarına açılacak

Dünyanın en büyük teleskobu için başvurular, nisan ayından itibaren alınacak.