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    Çin'in FAST Teleskobu, dünya genelindeki bilim insanlarına açılacak

    Dünyanın en büyük teleskobu için başvurular, nisan ayından itibaren alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 11:21
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    Çin'in FAST Teleskobu, dünya genelindeki bilim insanlarına açılacak

    ABD'ye bağlı Puerto Rico’daki Arecibo Teleskobu’nda yaşanan kaza nedeniyle Çin, FAST Teleskobu'nu devreye aldı.

    Çin basınından Global Times'ın haberine göre, teleskop, 1 Nisan'dan itibaren dünya genelinden bilim insanlarının bilimsel çalışmalarına dair başvurularını almaya başlayacak.

    ÇİN'DEN TELESKOP HAMLESİ

    Başvurular, çevrim içi olarak Çin’in Ulusal Astronomi Gözlemevleri’ne gönderilecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından 1 Ağustos itibarıyla gözlem süreleri başvuru yapanlara bildirilecek.

    Çin in FAST Teleskobu, dünya genelindeki bilim insanlarına açılacak #1

    GÖZLEM SÜRELERİNİN YÜZDE 10'U VERİLECEK

    FAST baş mühendisi Jiang Peng, gözlem sürelerinin yaklaşık yüzde 10'unu küresel astronomlara tahsis edeceklerini söyledi.

    DÜNYANIN EN BÜYÜK TELESKOBU

    Çin'in FAST teleskobu, dünyanın en büyük teleskobu olarak kayıtlara geçmiş durumda. Arecibo'da yaşanan aksaklıklardan dolayı FAST'ın gökbilimciler arasındaki önemi daha da arttı.

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