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- Çin'in FAST Teleskobu, dünya genelindeki bilim insanlarına açılacak
Çin'in FAST Teleskobu, dünya genelindeki bilim insanlarına açılacak
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 11:08
- Güncelleme : 05.01.2021 - 11:21
ABD'ye bağlı Puerto Rico’daki Arecibo Teleskobu’nda yaşanan kaza nedeniyle Çin, FAST Teleskobu'nu devreye aldı.
Çin basınından Global Times'ın haberine göre, teleskop, 1 Nisan'dan itibaren dünya genelinden bilim insanlarının bilimsel çalışmalarına dair başvurularını almaya başlayacak.
ÇİN'DEN TELESKOP HAMLESİ
Başvurular, çevrim içi olarak Çin’in Ulusal Astronomi Gözlemevleri’ne gönderilecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından 1 Ağustos itibarıyla gözlem süreleri başvuru yapanlara bildirilecek.
GÖZLEM SÜRELERİNİN YÜZDE 10'U VERİLECEK
FAST baş mühendisi Jiang Peng, gözlem sürelerinin yaklaşık yüzde 10'unu küresel astronomlara tahsis edeceklerini söyledi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK TELESKOBU
Çin'in FAST teleskobu, dünyanın en büyük teleskobu olarak kayıtlara geçmiş durumda. Arecibo'da yaşanan aksaklıklardan dolayı FAST'ın gökbilimciler arasındaki önemi daha da arttı.