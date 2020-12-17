Çin'in gökyüzündeki gözü FAST teleskobu, yabancı bilim insanlarına açılıyor

Çin'in 'gökyüzündeki gözü' olarak tanımlanan Küresel Diyafram Radyo Teleskobu (FAST), yabancı bilim insanlarına hizmet vermeye başlayacak.

Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyafram Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamıştı.

Dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu olarak belirtilen FAST, test aşamasını tamamlayarak bu yılın başlarında hizmete açılmıştı.

DÜNYAYA AÇILIYOR

Çin, Küresel Diyafram Radyo Teleskobu'nu (FAST) ülke dışındaki bilim insanlarının erişimine açıyor.

FAST Operasyonlar ve Geliştirme Merkezi Başmüfettişi Wang Qiming, teleskobu uluslararası topluma gittikçe açık hale getireceklerini duyurdu.

SANİYEDE 38GB VERİ

Saniyede 38 GB veri toplayabilen FAST, uzaydan radyo frekans dalgalarını dinliyor.

Galaksilerde doğal hidrojen arayarak, anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızlarının sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak FAST, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.