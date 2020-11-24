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    Çin'in insansız uzay aracı, Ay'a gönderildi

    Çin, Ay'dan örnek toplaması için insansız hava aracı Chang'e 5'i fırlattı.
    • İHA
    • 24.11.2020 - 01:08
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    Çin'in insansız uzay aracı, Ay'a gönderildi

    Çin'in Ay'dan numune toplaması için "Ay Tanrısı" anlamına gelen "Chang’e 5" isimli insansız uzay aracı yola çıktı.

    Güney ada eyaleti Hainan'ın kıyısındaki Wecnhang Uzay Aracı Fırlatma alanından aya gönderilen gemi, eş güdümlü evrensel saat ile 20:40'da fırlatıldı.

    Toplam 8,2 ton kalkış kütlesine sahip olan Chang'e 5 uzay aracını taşıyan Long March-5 Y5 roketi fırlatılarak Change'e-5 uzay aracını Dünya-Ay yörüngesine gönderdi.

    Çin in insansız uzay aracı, Ay a gönderildi #1

    KAYA VE TOPRAK ÖRNEKLERİ TOPLAYACAK

    Uzay aracının Ay'dan yaklaşık 2 kilogramlık kaya ve toprak örnekleri toplaması hedefleniyor.

    Dünya'ya geri seyahat edecek olan uzay aracının Çin'deki İç Moğolistan'ın özerk bölgesi Siziwang Banner alanına inmesi planlanıyor.

    Çin Ulusal Uzay İdaresi, Change'e-5 aracı için ülkenin ay'dan örnekler toplamaya yönelik ilk girişimi olduğunu söyledi.

    Çin'in uzay aracının hedeflenen görevi yerine getirmesi halinde 1959 yılında Ay'a uzay aracı gönderen ilk ülke Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.

    Çin in insansız uzay aracı, Ay a gönderildi #2

    Çin in insansız uzay aracı, Ay a gönderildi #3

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