Çin'in üçüncü uçak gemisi testlere başlıyor

Çin'in Haziran 2022'de suya indirdiği üçüncü uçak gemisi "Fucien"in, bu yıl deniz testlerine başlayacağı bildirildi.

Çin, Haziran 2022'de "Fucien" isimli üçüncü uçak gemisini başarıyla suya indirmişti. Ülkenin en ileri teknoloji uçak gemisi, bu yıl içinde seyir performans testleri için denize açılacak.

Gemi yapımının tamamlanmasının ardından teçhizatlarının kurulumu yapılmış, ardından Eylül 2022'de demirleme testleri başlatılmıştı.

Demirleme testlerinde geminin hareket sisteminden mekanik donanımlarına kadar tüm sistemlerinin birlikte ve ayrı ayrı nasıl çalıştığı değerlendiriliyor.

80 bin tonluk savaş gemisi

AA'nın haberine göre, "Tip 003" sınıfı 80 bin tonluk savaş gemisinde, Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen ileri teknoloji fırlatma rampası bulunuyor.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi olan Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliği taşıyor.

Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip bulunan Çin, 2035 yılına kadar en az 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.