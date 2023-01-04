Petrol
81.96
-0.47%
Euro
19.8317
0.33%
Dolar
18.742
0.11%
Altın
1.11
0.43%
Borsa
5627
0.61%
Bitcoin
317.594
-0.18%
BTXN Coin
6.90
7.47%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Çin'in üçüncü uçak gemisi testlere başlıyor

    Çin'in Haziran 2022'de suya indirdiği üçüncü uçak gemisi "Fucien"in, bu yıl deniz testlerine başlayacağı bildirildi.
    • 04.01.2023 - 09:24
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'in üçüncü uçak gemisi testlere başlıyor

    Çin, Haziran 2022'de "Fucien" isimli üçüncü uçak gemisini başarıyla suya indirmişti. Ülkenin en ileri teknoloji uçak gemisi, bu yıl içinde seyir performans testleri için denize açılacak.

    Gemi yapımının tamamlanmasının ardından teçhizatlarının kurulumu yapılmış, ardından Eylül 2022'de demirleme testleri başlatılmıştı.

    Demirleme testlerinde geminin hareket sisteminden mekanik donanımlarına kadar tüm sistemlerinin birlikte ve ayrı ayrı nasıl çalıştığı değerlendiriliyor.

    80 bin tonluk savaş gemisi

    AA'nın haberine göre, "Tip 003" sınıfı 80 bin tonluk savaş gemisinde, Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen ileri teknoloji fırlatma rampası bulunuyor.

    Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi olan Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliği taşıyor.

    Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip bulunan Çin, 2035 yılına kadar en az 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.

    Çin in üçüncü uçak gemisi testlere başlıyor #1

    fujian

    fujian


    Yunanistan'ın ittiği göçmenler İHA ile tespit edildi
    Gündem

    Yunanistan'ın ittiği göçmenler İHA ile tespit edildi

    Antalya’da kayıp Seda'dan 41 gündür haber yok
    3. Sayfa

    Antalya’da kayıp Seda'dan 41 gündür haber yok

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Görüş Bildir