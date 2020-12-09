Çin'in ürettiği süper bilgisayar kuantum üstünlüğüne ulaştı

Çin, dünyanın en etkili süper bilgisayarından neredeyse 100 trilyon kat daha hızlı işlem yapan yeni bilgisayarıyla, kuantum üstünlüğüne ulaştığını duyurdu.

Kuantum üstünlüğü, ilk olarak Kaliforniya Teknik Üniversitesi (CalTech) profesörlerinden John Preskill tarafından ortaya atılan bir ifade olarak karşımıza çıkıyor.

Kuantum üstünlüğü, bir kuantum bilgisayarının klasik bilgisayarların pratik anlamda çözemeyeceği bir problemi çözdüğü anda elde edilmiş oluyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar, kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını duyurdu.

EN İYİDEN 100 TRİLYON KAT DAHA HIZLI

Ekibin geliştirdiği cihazın, dünyadaki en etkili süper bilgisayarın neredeyse 100 trilyon katı hızda hesaplama yapabildiği belirtiliyor.

GOOGLE'DAN 10 MİLYAR KAT HIZLI

Google, geçtiğimiz yıl mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını duyurmuştu.

Şinhua Haber Ajansı'na göre, Çin'de geliştirilen cihaz Google'ın makinesinden 10 milyar kat daha hızlı.

KATKISI ÇOK BÜYÜK

Uzmanlar, kuantum bilgisayarların geliştirilmesinin çeşitli endüstrilere muazzam avantajlar getireceğini söylüyor. Çünkü bu süper hızlı bilgisayarlar, günümüz bilgisayarlarının baş edemeyeceği çok karmaşık hesaplamaların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor.





Örneğin; büyük tıbbi veri kümelerini analiz etmek, daha doğru teşhisler sağlayabilir ve daha verimli ilaç geliştirmeyi kolaylaştırabilir. Kuantum bilgisayarlar, ayrıca kimyasal reaksiyonlar için en uygun konfigürasyonu bulmaya, hava tahminlerinin doğruluğunu artırmaya, hükümetlerin siber tehditleri daha iyi tahmin etmesine ve bunlara karşı savaşmasına yardımcı olabilir.

YARIŞTA ÇOK ÜLKE VAR

Kuantum bilgisayar yarışında birçok ülke boy gösteriyor. Örneğin Donald Trump 2018'de, önümüzdeki on yılda kuantum bilgi gelişimi için resmi olarak 1,2 milyar dolarlık bir yasa tasarısı imzalamıştı.

Kanada, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler de geleceğin süper bilgisayarlarını araştırmak ve geliştirmek için büyük paralar harcıyor.