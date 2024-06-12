Çin'in vücut parçalarıyla dolu korkunç insansı robot fabrikası görüntülendi Çin'in ürkütücü silikon maskeler ve vücut parçaları yığınlarıyla dolu korkunç insansı robot fabrikasında bilim insanları, işçilerin yerini alacak 'duyguları olan' gerçekçi makineler geliştiriyor.

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ensonhaber.com

İnsansı robotlar, insan benzeri özelliklere ve davranışlara sahip olan, genellikle dış görünüşleriyle insanları anımsatan robotlara deniyor.

Bu tür robotlar genellikle biçim, hareket ve bazen davranış açısından insanlara benzerlik gösteriyorlar.

Elon Musk'ın Tesla'sı da dahil olmak üzere Batılı şirketler kendi insansı robotlarını üretmek için yarışırken Çin , 2025 yılına kadar insansı robotların seri üretimine yönelik planlar yayınlamıştı.

Çin'deki fabrika görüntülendi

Çin'deki bir fabrika, insanın yüz ifadelerini ve duygularını tüyler ürpertici bir şekilde taklit edebilen hiper gerçekçi insansı robotlar geliştiriyor.

Kuzeydoğu kıyı kenti Dalian'da yerleşik bir robot şirketi olan Ex-Robots, mühendislerin yakında sağlık ve eğitim endüstrilerinde kullanılacağını umduğu gerçekçi robotlar üretiyor.

Fabrikadan korkunç görüntüler

Ex-Robots fabrikasının içinden çekilen korkunç görüntüler, dünyanın en karmaşık robotik ürün sınıfını inşa etmeye çalışan işçilerin etrafını parçalanmış kafalar, boyun uzunluğunda silikon maskeler ve yedek uzuvlarla çevrelenmiş halde gösteriyor.

Robot tasarımlarının çizimleri bir duvarlarda yer alırken, lüks peruklar takan ve makyajlı kadın robotlar fabrika zemininde sergileniyor.

Ancak daha rahatsız edici olan şey, şirket mühendislerinin kendilerinin robotik kopyalarını oluşturmaları ve onları kendi ifadelerini ve duygularını kopyalamak için eğitmeleri.

Fabrikanın içinden çekilen video, eski çalışanın kafasını hareket ettirdiğinde, gülümsediğinde ve dilini çıkardığında insansı bir robotun onun hareketini nasıl taklit ettiğini gösteriyor.

Droidler, insan davranışını tanımak ve taklit etmek için kafalarının çeşitli yerlerine yerleştirilmiş küçük motorları ve yapay zekayı kullanıyor.

Fiyatlar 10 bin dolardan başlıyor

Ex-Robots, fiyatları 10 bin ila 15 bin dolar arasında değişen insansı bir robot üretmenin iki haftadan bir aya kadar sürdüğünü söylüyor.

Şirketin robotlarının şu ana kadarki temel amacı müzelerde sergilenmekti; bunlardan biri Ex-Robots'un fabrikasıyla aynı binada bulunuyordu.

Ancak şirket kurucuları, ileride insansı robotların sağlık ve eğitim sektörlerinde daha büyük bir rol oynayacağına inanıyor.

Ex-Robots, insansı robotlarını geçen yılın ağustos ayında Çin'in önde gelen robotik konferansı olan Dünya Robot Konferansı'nda ilk defa sergilemişti.

Ex-Robots'un sentetik kaplamasını oluşturmak için 3D tarama, dijital tasarım ve 3D baskı kullandığı ve 2023 yılında dünyanın en hafif insansı robotunu ürettiği bildirildi.

Ex-Robots, Çin'in Liaoning Eyaletindeki EX Gelecek Bilim ve Teknoloji Müzesi'ni, firmanın droid geliştirme çabalarına başlamasından altı yıl sonra, 2022'de açtı.

Ülkedeki ilk robot müzesi olan müze, ziyaretçileri eksiksiz bir robotik deneyime sokmayı, hatta rehber olarak insanların yerine insansı robotları kullanmayı amaçlıyor.

Robotlar ayrıca ziyaretçilerle doğrudan etkileşime geçmek için ileri teknolojiyi, akıllı sesli diyalogu ve bilişsel teknolojiyi kullanıyor.

Müzede ayrıca bir yapay zeka robot araştırma merkezi, biyonik robot üretim merkezi, biyonik deney modülü ve ziyaretçilerin keşfedebileceği diğer son teknoloji sergiler yer alıyor.