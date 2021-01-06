Çinli Alibaba'nın kurucusu Jack Ma hakkında yeni gelişme: Ya hapis ya ölüm

Çinli Alibaba'nın kurucusu Jack Ma hakkında yeni gelişme: Ya hapis ya ölüm

Alibaba'nın kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jack Ma'nın nerede olduğu tartışılıyor. Yeni ortaya çıkan bir video ise ortalığı karıştırmışa benziyor.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jack Ma, bir süredir kayıplarda. Yaklaşık 2 aydır medyaya hiçbir demeç vermeyen Ma'nın nerede olduğunu kimse bilmiyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, kasım ayından bu yana medyada görülmeyen Jack Ma, şirketin halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada yer alıyor:

Ma'nın kişisel Twitter hesabından paylaştığı son tweet ise 10 Ekim'de atıldı. Ma, kendi programı olan "Afrika İş Kahramanları" programının finalinde de yer almamıştı.

Şirketten yapılan resmi açıklamada, Ma'nın programa "takvim çatışması" nedeniyle katılmadığı bilgisine yer verilmişti.

JACK MA HAKKINDA YENİ GELİŞME

2014'te Çin'den kaçarak ülkedeki yolsuzluk iddialarının detaylarını ortaya çıkaran Guo Wengui'nin, 2019'da verdiği demeçte Jack Ma hakkında çarpıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Wengui'nin Ma'nın öldürüleceği veya hapse atılacağı yorumunu yaptığı röportaj, sosyal medyada gündem oldu.

"YA HAPİS YA ÖLÜM"

Wengui, Ma'ya atıfta bulunarak Çin'de tüm milyarderler için "hapse girmek veya ölmek" gibi 2 seçenek olduğunu söylüyor.

Program sunucusu Kyle Bass'ın "Yani Jack Ma ya hapse girecek ya da ölecek" sorusunu yöneltmesi üzerine Wengui, Ma'nın çatı şirketi Ant Grup'un ülkenin bankacılık sistemine meydan okuduğunu ve Çin için büyük bir soruna yol açtığını anlatıyor.

Alibaba kurucusu Ma'nın ekim ayında, Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca iş insanının kurucusu ve eski üst yöneticisi olduğu Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, "Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin'in finansal sistemini eleştiren bir konuşma yapmasının ardından iki aydır şüpheli şekilde kayıp olması, her ne güvence verilirse verilsin Çin teknoloji şirketlerinin nihayetinde Çin Komünist Partisi'nin kontrolünde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.



ÇİN, ŞİRKETLERİN BÜYÜMESİNİ İSTEMİYOR

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan rapora göre Alibaba, Ant Group ve Tencent'in toplam mali değeri 2 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam, Çin tarafından yönetilen Bank of China'nın mali değerinin oldukça üstünde.

Bu durumdan rahatsız olan hükümet, e-ticaret devlerinin büyümesini engellemek için yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Alibaba ve JD.com, Çin'de perakende piyasasında hakimiyet kurmuş durumda. İki şirketin ülkede e-ticaretin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduruyor.

Alibaba'nın ülkedeki aktif mobil kullanıcı sayısı 881 milyonu aştı. Çin'in nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon. Bu durum ise Çin hükümetini oldukça endişelendiriyor.