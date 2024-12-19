Çinli astronotlar 9 saatlik uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı

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Çinli astronotlar, Tiangong uzay istasyonu'nun dışında gerçekleştirdikleri uzay yürüyüşüyle yeni bir rekora imza attı.

Shenzhou 19 görevinin mürettebatından Cai Xuzhe ve Song Lingdong, 9 saat 6 dakika süren uzay yürüyüşüyle, 2001 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kırılan rekoru geride bıraktı.

UZAY YÜRÜYÜŞÜNÜN DETAYLARI

16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen uzay yürüyüşü, Shenzhou 19 görevinin ilk uzay yürüyüşüydü. Cai ve Song, Tiangong'un Wentian modülünün dışında çeşitli görevleri yerine getirdi.

Astronotların görevleri arasında, uzay istasyonunun uzay enkaz koruma cihazının kurulumu ve araç dışı ekipman ve tesislerin denetimi ve bakımı yer aldı.

ESKİ REKOR KIRILDI

Cai ve Song, 9 saat 6 dakika süren uzay yürüyüşüyle, 2001 yılında NASA astronotları James Voss ve Susan Helms tarafından kırılan 8 saat 56 dakikalık rekoru geride bıraktı.

1990'LAR KUŞAĞINDAN İLK ASTRONOT

34 yaşındaki Song, 1990'larda doğan ve uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Çinli astronot oldu.

Tiangong uzay istasyonu, Çin'in kendi geliştirdiği modüler bir uzay istasyonu. Tianhe adlı çekirdek modülü, Nisan 2021'de fırlatıldı. Wentian ve Mengtian modülleri ise sırasıyla Temmuz 2022 ve Kasım 2022'de eklendi.