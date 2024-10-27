Çinli bilim insanları Dünya'nın manyetik alanından 800 bin kat daha güçlü mıknatıs geliştirdi

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Çin'in Sürekli Yüksek Manyetik Alan Tesisi (SHMFF)'nde görev yapan bilim insanları, 42.02 tesla manyetik alan üreten bir dirençli mıknatıs geliştirerek dünya rekoru kırdı.

Bu mıknatıs, Dünya'nın doğal manyetik alanından yaklaşık 800.000 kat daha güçlü olmasıyla dikkat çekiyor.

YENİ REKOR, YENİ UFUKLAR AÇIYOR

SHMFF'nin geliştirdiği mıknatıs, Florida Ulusal Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı'nın 2017 yılında kırdığı 41.4 tesla rekorunu geride bıraktı.

Bu rekor kıran başarı, bilim insanlarının yeni madde türlerini araştırmasına ve bilimsel araçları daha da hassas hale getirmesine olanak tanıyor.

SHMFF mıknatısı, 32.3 megawatt gibi yüksek bir güç tüketiyor olsa da dirençli mıknatısların süperiletken mıknatıslara göre bazı avantajları bulunuyor.

Dirençli mıknatıslar, güçlü manyetik alanları daha uzun süre koruyabiliyor ve alan gücü daha hızlı ayarlanabiliyor.

SHMFF, geliştirdiği bu mıknatısı dünya çapındaki araştırmacıların kullanımına sunuyor. Özellikle süperiletkenlik çalışmaları ve son teknoloji malzeme testleri için bu mıknatısın büyük fayda sağlaması bekleniyor.

SHMFF ekibi, aynı manyetik alan gücüne daha az enerjiyle ulaşmak için hibrit ve tamamen süperiletken tasarımlar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

2022 yılında Çin, 45.22 tesla'ya ulaşan bir hibrit mıknatıs geliştirmişti. ABD Ulusal Laboratuvarı ise 2019 yılında kısa bir süreliğine 45.5 tesla'ya ulaşan bir prototip üretmişti

Ancak güvenilir, uygun fiyatlı ve düşük enerji tüketimine sahip sistemler geliştirmek hala önemli bir mühendislik zorluğu olarak görülüyor.