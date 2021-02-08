Çinli bilim insanları ses dalgalarıyla yağmur yağdırdı

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, düşük frekanslı ses dalgalarıyla daha fazla yağmur yağdırmayı başardı.

Son zamanlarda etkisini iyiden iyiye hissettiren küresel ısınma nedeniyle bilim insanları çalışmalarına hız verdi.

Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, düşük frekanslı ses dalgalarıyla "bulutları hareketlendirerek" daha fazla yağış elde etti.

Bilim insanları bu çalışmada, insan kulağının epey zor algılayabileceği 50 hertz frekansında ses dalgaları kullandı. Ancak gönderilen dalgalarının ses seviyesi ise 160 desibel. Bu da neredeyse bir uçak motorunun çıkardığı sese eşit seviyede.

Ancak söz konusu dalgaların seviyesi, yaklaşık 1 kilometre yukarıdaki bulutlara ulaştığında azalan basınç nedeniyle 30 desibele düşüyor.

BULUTLARDA TİTREŞİM MEYDANA GETİRİYOR

Bilim insanları, gönderdikleri ses dalgaları sayesinde bulutlarda titreşim yarattıklarını, bulutun içindeki küçük parçacıkların daha büyük olanlarla birleştiğini, böylelikle de çok daha fazla yağmur damlacığı oluştuğunu açıkladı.

YAĞIŞ ORANI YÜZDE 17 ARTTI

Araştırmacıların 2020'de Tibet Platosu'nda yaptığı deneylerde, yağış oranında yüzde 17 artış kaydedildi.

Çinli bilim insanları, ses enerjisinin bulutların fiziksel özelliklerini değiştirdiğini ve diğer benzer teknolojilere kıyasla, kimyasal atık üretmediğini ve hava taşıtı ya da roket gibi araçlara gerek duyulmadığını söylüyor.

Projede yer alan araştırmacılar, gelecekte bu teknolojinin çok daha düşük maliyetlerle ve uzaktan kumandalı sistemlerle kullanılabileceğini söylüyor.

Teknolojinin kullanımını eleştirenler, başarılı olunsa bile uzun vadede bölge sakinleri ve civarda yaşayan hayvanlar için ses kirliliği oluşabileceğini savunuyor.