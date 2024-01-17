Çinli bilim insanlarından deney: Yeni koronavirüs türü yüzde 100 ölümcül

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Ancak Çinli bilim insanları, koronavirüs üzerinde tehlikeli deneyler yapmaya devam ediyor.
Çinli araştırmacılar, son zamanlarda GX_P2V adı verilen yeni bir koronavirüs çeşidi üzerinde çalışmalar yürüttü.
Yüzde 100 öldürüyor
Bu çalışmalar, genetik olarak modifiye edilmiş fareler üzerinde yapıldı ve yüzde 100 ölüm oranı ile sonuçlandı.
Pekin'de gerçekleştirilen bu araştırma, GX_P2V'nin insanlara benzer genetik özelliklere sahip fareler üzerindeki acil ve ölümcül etkisini belgeledi.
Söz konusu virüs, farelerin beyni dahil olmak üzere birçok organını etkiledi ve durumlarının hızla kötüleşmesine neden oldu, bu da sekiz gün içinde ölüme yol açtı.
Farelerin hızla hastalandıkları, önemli miktarda kilo kaybettikleri ve hareket edemeyecek hale geldikleri gözlemlendi.
Uzmanlar, Çinli bilim insanlarını eleştirdi
University College London'da uzman olarak görevli Francois Balloux, söz konusu çalışmanın değerini ve güvenliğini sorguladı.
Balloux, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Bu çalışma korkunç ve bilimsel açıdan anlamsız. İnsan benzeri özelliklere sahip, özel bir fare türüne rastgele bir virüs bulaştırmaktan elde edilecek herhangi bir faydayı göremiyorum. Bence, böyle bir yöntem yanıltıcı sonuçlara yol açabilir.
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