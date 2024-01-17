Çinli bilim insanlarından deney: Yeni koronavirüs türü yüzde 100 ölümcül Çinli bilim insanları, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türü üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Fareler üzerinde yapılan deneyler, yüzde 100 ölüm oranıyla sonuçlandı.

ensonhaber.com

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Ancak Çinli bilim insanları, koronavirüs üzerinde tehlikeli deneyler yapmaya devam ediyor.

Çinli araştırmacılar, son zamanlarda GX_P2V adı verilen yeni bir koronavirüs çeşidi üzerinde çalışmalar yürüttü.

Yüzde 100 öldürüyor

Bu çalışmalar, genetik olarak modifiye edilmiş fareler üzerinde yapıldı ve yüzde 100 ölüm oranı ile sonuçlandı.

Pekin'de gerçekleştirilen bu araştırma, GX_P2V'nin insanlara benzer genetik özelliklere sahip fareler üzerindeki acil ve ölümcül etkisini belgeledi.

Söz konusu virüs, farelerin beyni dahil olmak üzere birçok organını etkiledi ve durumlarının hızla kötüleşmesine neden oldu, bu da sekiz gün içinde ölüme yol açtı.

Farelerin hızla hastalandıkları, önemli miktarda kilo kaybettikleri ve hareket edemeyecek hale geldikleri gözlemlendi.

Uzmanlar, Çinli bilim insanlarını eleştirdi

University College London'da uzman olarak görevli Francois Balloux, söz konusu çalışmanın değerini ve güvenliğini sorguladı.

Balloux, yaptığı açıklamada şunları söyledi: