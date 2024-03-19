Çinli EHang, uçan taksisini satışa çıkardı: İşte fiyatı Çinli drone üreticisi EHang Holdings, EH216 model uçan taksisinin ticari satışlarına başladığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren Çin merkezli şirket EHang, geliştirdiği uçan taksi hizmetini 2021 yılında tanıtmıştı.

Şirketin geliştirdiği eHang 216 isimli uçan taksi, 4G ve 5G bağlantılarının yanı sıra saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.

Ticari satışlar başladı

Çinli drone üreticisi EHang Holdings, online ticaret platformu Taobao’da EH216 model uçan taksisinin ticari satışlarına başladı.

Dikey iniş ve kalkış yapabilen aracın fiyatı 333 bin dolar olarak belirlendi.

İlk ticari uçuşlarını yapmıştı

Çin yapımı otonom hava aracı eHang 216, geçtiğimiz ay sırasıyla Guangzhou ve Hefei'de ilk ticari uçuşlarını başarıyla tamamladı.

Çin'de lider bir drone üreticisi olan eHang tarafından geliştirilen aracın; gezi, tıbbi yardım ve kısa mesafeli lojistik için kullanılması planlanıyor.

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.

Şirket, Çin Sivil Havacılık Yönetimi tarafından onay alan uçan taksilerde herhangi bir kusur veya güvenlik zafiyetinin de olmadığını söylüyor.