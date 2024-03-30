Çinli Huawei, ABD baskılarına rağmen karını neredeyse 2 kat artırdı Huawei, ABD’nin yaptırımlarına rağmen, tüketici elektroniği ve otonom sürüşte geliştirdiği yeni ürünler sayesinde 2023’te net kârını yüzde 144,5 artırmayı başardı.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda ABD ve Çin arasında giderek artan gerilim, teknoloji sektöründe çip üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getiriyor.

ABD, 2019'da "ulusal güvenlik" gerekçesiyle kendi şirketleri hakkında Huawei'e ihracat yasağı getirmiş ve ABD öncülüğünde çok sayıda ülke de şirketin 5G telekomünikasyon altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Huawei kârını artırdı

Huawei, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Çinli şirketin gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 794,2 milyar yuan (99,2 milyar dolar) seviyesine yükseldi. Şirketin net kârı ise yüzde 144,5 artarak 87 milyar yuana (11,2 milyar dolar) ulaştı.

Toplam gelirdeki artışta tüketici teknolojileri birimindeki toparlanma etkili olurken, şirketin akıllı telefon ve otonom sürüş alanlarında geliştirdiği yeni ürünleri ABD'nin ihracat yasaklarının etkisini azalttı.

Huawei, son olarak Ağustos 2023’te Çin'de Mate 60 Pro serisini piyasaya sürmesiyle akıllı telefon pazarında yeniden kendinden söz ettirmeye başladı.

Huawei, bu sayede Çin'in akıllı telefon üreticisi sıralamasında 2023’te 5'inci sıradan 4'üncü sıraya yükseldi.