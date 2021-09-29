Çinli otomotiv şirketi Geely, akıllı telefon pazarına giriyor

Çinli otomotiv devi Geely, akıllı telefon modellerini piyasaya sürmeye karar verdi. Şirketin amacı, bu pazarda devlerle rekabet etmek.

Son zamanlarda bazı akıllı telefon üreticileri, kendi otomobilleri üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Çin'in en büyük otomobil üreticisi Geely ise tam tersi bir adım attı ve son dönemlerde oldukça ilgi gören akıllı telefon pazarına girmeye karar verdi.

ŞİRKET KURULDU

Geely'nin kurucusu Li Shufu, bu kapsamda merkezi Vuhan'da bulunan Hubei Xingji Shidai Technology adlı yeni bir yan şirket kurdu.

Yeni kuruluş, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere küresel tüketiciler için birinci sınıf akıllı ürünler geliştirecek.

Geely temsilcileri, şirketin ilk akıllı telefonlarının ne zaman ve hangi marka altında piyasaya çıkacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Çinli marka, gelen bilgilere göre akıllı telefonlara ek olarak uydu teknolojileri ve uçan araba geliştirmeye de karar verdi.