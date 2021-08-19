Çinli oyun şirketi Tencent, ilk 6 ayda 42 milyar dolar gelir açıkladı

PUBG Mobile gibi başarılı yapımlarıyla tanınan Çin merkezli Tencent, 2021 yılının ilk 6 ayında 42 milyar dolar gelir elde etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça büyüyen oyun sektörü, geliştiricilere ciddi paralar kazandırıyor.

Epic Games, Riot Games, Activision Blizzard ve Ubisoft gibi dev şirketlerle çalışan Çinli internet devi Tencent, kadrosuna yeni girişimleri katarak büyümeye devam ediyor.

İLK 6 AYDA 42 MİLYAR DOLAR GELİR

2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23'lük bir büyüme gösteren Tencent, yılın ilk yarısında ise yüzde 46 büyüyerek gelirlerini 42,24 milyar dolara çıkardı.

Şirket, 2021 yılının ilk 6 ayında faaliyet gösterdiği tüm sektörlerden 13 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı.

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından PUBG Mobile'ın da sahibi olan Çinli şirket, bu kazancın 6 milyar dolarlık kısmını oyun sektöründen, 4 milyar dolarlık kısmını da sosyal ağlardan elde etti.



