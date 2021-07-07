Çinli sosyal medya uygulaması WeChat, LGBT paylaşımı yapan hesapları kapatıyor

Çin'in popüler sosyal medya uygulaması WeChat, LGBT paylaşımları yapan çok sayıda hesabı kapattı.

Yaklaşık bir milyar aktif kullanıcısıyla, dünyanın en çok kullanılan üçüncü sosyal medya uygulaması olan WeChat, genellikle Çinli kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

WeChat'te LGBT paylaşımlarında bulunan bazı kullanıcılar, hesaplarının topluluk kurallarını ihlal ettikleri bildirimi almalarının ardından, kullanıma kapatıldığını iddia etti.

PAYLAŞIMLAR DA KALDIRILDI

Kullanıcılar, hesaplarında bulunan kişisel paylaşımlar ve fotoğraflar gibi bilgilerinin de silindiğini öne sürdü.

Ülke çapında yapılan anketlerde Çin'de yaklaşık 70 milyon LGBT bireyin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan Çin'in Şanghay kentinde geçen yıl yapılması planlanan LGBT yürüyüşü, herhangi bir gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.