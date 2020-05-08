Çinli WeChat, ülke dışındaki kullanıcılara sansür uyguluyor

Çin dışındaki WeChat kullanıcılarının, farkında olmadan sansüre uğradığı ortaya çıktı.

Yaklaşık bir milyar aktif kullanıcısıyla, dünyanın en çok kullanılan üçüncü sosyal medya uygulaması olan WeChat, genellikle Çinli kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Hukuki düzenlemelerle uyumlu hareket etmediği gerekçesiyle Rusya tarafından yasaklanan uygulama, şimdilerde ise yeni bir iddiayla gündeme geldi.





ÇİN DIŞINA SANSÜR UYGULUYOR

Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşunun yayınladığı raporda, Çin dışındaki WeChat kullanıcılarının, farkında olmadan sansüre uğradığı belirtildi.

Raporda; siyasi olarak uygunsuz bulunan içeriklerin, Çin'deki kullanıcılar tarafından görülmesinin engellendiği kaydedildi.

WeChat'i Çin dışında yaklaşık 100 milyon kişinin kullandığına vurgu yapılan raporda, ülke dışında açılan hesapların da sansüre maruz kalıp kalmadığının bilinmediğine dikkat çekildi.

Raporda, WeChat'in kullanıcı sözleşmesinde böyle bir izleme ve sansür yapılacağına dair bilgilendirmenin yapılmadığının altı çizildi.

Elde edilen sonuçlarla ilgili WeChat'e sorular yönetildiği, ancak şirketin cevap vermediği bilgisi de paylaşıldı.

Son zamanlarda Çin'e bağlılığıyla dikkat çeken WeChat'in, kayıtlı kullanıcılarının bilgilerini Çin hükümetiyle paylaştığı da biliniyor.