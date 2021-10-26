Elektrikli araç üreticisi Xpeng Motors, hem karada hem de havada gidebilen yeni elektrikli otomobil konseptini görücüye çıkardı.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle Tesla'nın en büyük rakipleri arasında gösteriliyor.

Çinli elektrikli otomobil şirketi Xpeng, hem havada hem de karada gidebilen uçan otomobil prototipini duyurdu.

2024'TE SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

XPeng'in bir yan kuruluşu olan HT Aero tarafından geliştirilen araç, 2024 yılında seri üretime girecek.

Çinli Xpeng, uçan otomobil prototipini tanıttı - VİDEO

Sedan form faktöründeki uçan aracın üç kapısı ve iki koltuğu bulunuyor. Katlanabilen rotor sistemine sahip olan araba, bir elektrik motorundan ve kalkış için pervanelerden güç alıyor.

Tamamen otonom bir şekilde çalışan uçan araba, saatte 130 kilometre hızla alçak irtifada uçabiliyor.

Son olarak, havada 30 dakika kadar kalabilen uçan otomobilin satış fiyatı maksimum 157 bin dolar olacak.