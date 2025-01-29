Çinli yapay zeka DeepSeek, iPhone'larda zirveye yerleşti

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DeepSeek, yapay zeka alanında büyük bir başarıya imza attı. Geliştirdiği R1 modeli, Apple'ın App Store'unda bir numaralı ücretsiz uygulama olarak ChatGPT'yi geride bıraktı.

51 ülkede en çok indirilen ücretsiz uygulama olan DeepSeek, 111 ülkede App Store ve 18 ülkede Google Play Store ilk 10'da yer alıyor.

R1 MODELİYLE DÜNYAYI ŞAŞIRTIYOR

DeepSeek, 2023 yılında kurulan bir yapay zeka girişimi. Birkaç yapay zeka modeli yayınlayan şirket, son modeli R1 ile büyük bir başarı elde etti.

Batılı yapay zeka modellerine rakip olan R1, daha düşük maliyetle geliştirilmesiyle dikkat çekiyor.

PİYASALARDA ETKİSİ

DeepSeek'in başarısı, ABD borsalarında büyük bir düşüşe neden oldu. Nvidia hisseleri yüzde 17, piyasa değeri ise yaklaşık 600 milyar dolar geriledi.

ABD'NİN KISITLAMALARINI AŞTI

DeepSeek, ABD'nin Çin'e uyguladığı yapay zeka çipleri ihracat kısıtlamalarını aşmayı başardı.

Nvidia H800 çiplerinde eğitilen R1 modeli, daha düşük güçteki donanımlarla yüksek performans gösteriyor.

DeepSeek, dijital saldırı altında olduğunu da açıkladı. Yeni kayıtları Çin telefon numaralarıyla sınırlayan şirket, mevcut kullanıcıların uygulamaya erişmeye devam edebileceğini belirtti.

TEKNOLOJİ DEVLERİ ENDİŞELİ

DeepSeek'in başarısı, Apple, Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerini endişelendiriyor.

Yapay zeka alanına büyük yatırımlar yapan bu şirketler, DeepSeek'in düşük maliyetli ve güçlü modeli karşısında rekabet avantajlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.