Çinliler, sahte Facebook hesaplarıyla Uygurları hedef alıyor

Facebook, Çinli bilgisayar korsanlarının, ülke dışında yaşayan Uygurlar hakkında casusluk yapmak için sahte hesaplar kullandığını duyurdu.

Sosyal paylaşım platformu Facebook, Çinli bilgisayar korsanlarının, ülke dışında yaşayan Uygur kökenli aktivistler, gazeteciler ve muhalifler hakkında casusluk yapmak için sahte hesaplar üzerinden siber saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada; özellikle Türkiye, Kazakistan, ABD gibi ülkelerde yaşayan Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur kökenlilerin ve diğer Müslüman azınlıklar arasındaki aktivistlerin, gazetecilerin ve muhaliflerin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM YÜKLÜYORLAR

Çinli korsanların, hedef aldıkları kişilerin elektronik cihazlarına gözetleme yapabilecek kötü amaçlı yazılımlar bulaştırmaya çalıştıkları belirtiliyor.

Facebook, Çinli korsanların kötü amaçlı yazılımları, Uygurlar arasında popüler bazı haber sitelerinin linklerini taklit ederek bulaştırdıklarını söylüyor.

Çinli korsanların, hedefledikleri insanlarda güven oluşturarak gönderdikleri kötü amaçlı bağlantılara tıklamaları için Facebook'ta gazeteci, öğrenci, insan hakları savunucusu veya Uygur topluluğunun üyeleriymiş gibi sahte hesaplar oluşturduğu vurgulandı.

Facebook, söz konusu siber saldırıların sorumlusu olarak direkt Çin hükümetine suçlamasa da ilgili bilgisayar korsanlarının "iyi kaynaklara sahip ve ısrarlı bir operasyon özellikleri taşıdığına" işaret etti.