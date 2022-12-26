Çip devi TSMC, ilk Avrupa fabrikası için Almanya ile görüşüyor

Çip devi TSMC, ilk Avrupa fabrikası için Almanya ile görüşüyor

Çip üreticisi TSMC, ABD Arizona fabrikasının ardından şimdi de Avrupa'da üretim yapacak. Şirket, şimdilerde Almanya ile görüşmeler yürütüyor.

Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan Yarı-iletken İmalat Şirketi (TSMC), Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra, AMD işlemcilerini üretmesiyle tanınıyor.

Ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, şu suralar ABD'nin Arizona eyaletinde yeni bir fabrika inşa ediyor.

TSMC, Avrupa'daki ilk fabrikası için Almaya ile görüşüyor

ABD pazarının ardından gözünü Avrupa'ya çeviren yarı iletken devi, Almanya'da yeni bir tesis kurabilir.

TSMC, Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'nın Dresden kentinde kurmayı planlıyor. Bununla birlikte yonga devi, hükümet desteğini ve yerel tedarik zinciri kapasitesini görüşmek amacıyla Almanya'yı ziyaret etti.

Yeni tesisin, Avrupa otomobil endüstrisinin artan çip talebini karşılaması beklenirken, TSMC'nin gerekli ekipmanlar için tedarikçikler ile görüşmelere başladığı bildiriliyor.

TSMC, önümüzdeki on yılda Tayvan, Güney Kore, ABD, Japonya, Almanya, İrlanda ve İsrail'de yeni fabrikalar inşa etmek için en az 380 milyar dolar yatırım yapacak.