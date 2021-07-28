Çip krizi, iPhone üretimini etkilemeye başlayacak

Apple, dünya genelindeki çip tedarik sorunlarının iPhone üretimini de etkilemeye başlayacağını açıkladı.

Aylar önce otomotivde başlayan çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Şimdilerde ise söz konusu sorun tüketici elektroniği sektöründe de görülmeye başladı. Televizyon ve bilgisayar gibi birçok ürünün üretim aşamasında sorunlar yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle iPhone 12 modellerini bir ay geciktirmek zorunda kalan Apple, bu yıl yeni telefonlarını eylül ayına yetiştirmeyi planlıyordu. Ancak görünüşe göre çip tedarik sorunları, şirketin başını ağrıtmaya başlayacak.

APPLE'DAN AÇIKLAMA: ÜRETİM ETKİLENECEK

ABD'li teknoloji devi Apple, Mac ve iPad satışlarını etkileyen dünya genelindeki çip tedarik sorunlarının, iPhone üretimini de etkilemeye başlayacağını açıkladı.

Apple hisseleri, şirketin açıklamasının ardından borsa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 1.7 düşüşle 144.24 dolara geriledi.

Şirket yöneticileri, çip sıkıntılarının üçüncü çeyrekte beklenen kadar kötü olmadığını açıklasa da dördüncü çeyrekte kötüye giderek iPhone üretimini etkileyeceğini vurguladı.

Apple yöneticileri aynı zamanda şirketin yakından takip edilen hizmetler biriminde de büyümenin yavaşlayacağı tahmininde bulundu.

Şimdiye kadar iPhone 13'ün üretimiyle ilgili herhangi bir sorun açıklamayan Apple'ın yeni açıklamaları, telefonların tanıtımının ertelenebileceği iddialarını gündeme getirdi. Ancak bu konuda henüz net bir bilgi yok.