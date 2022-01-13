Çip krizi nedeniyle PS5 üretemeyen Sony, PS4 üretimine odaklanacak

Çip krizi ve sevkiyat sorunları sebebiyle PlayStation 5'in üretiminde sıkıntılar yaşayan Sony, PlayStation 4 üretimine ağırlık verecek.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan PlayStation 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmesine rağmen, son zamanlarda çip kriziyle boğuşuyor.

Küresel çip krizi nedeniyle aylardır PS5'in stok problemini çözemeyen Sony, görünüşe göre bir süre daha bu sorunla baş etmek zorunda kalacak.

ÜRETİM PS4'E KAYDI

Sony, küresel tedarik zincirindeki aksaklıkları gidermeye çalışırken, PS5 parçalarındaki sıkıntı nedeniyle yıl boyu PS4 üretmeye devam edecek.

Sony, daha önce 2021 sonunda PS4 üretimini sonlandırma kararı almıştı. Ancak çip tedarik sorunları nedeniyle PS5 üretimde yaşanan sorun, şirketi 1 yıl daha PS4 üretmeye zorladı.

Sony, PS5 üretimi üzerindeki baskının bir kısmını dengelemeye yardımcı olmak için stratejisini bu yıl yaklaşık bir milyon PS4’e yoğunlaştırdı. Eski konsol, PS5’in yanında daha bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Sony’den bir sözcü, PS4 üretiminin bu yıl devam edeceğini doğruladı ve şirketin konsol üretimini durdurmayı planlamadığını söyledi.

Sony için şimdilik işler pek de iyi gitmiyor. Bu nedenle PlayStation 5 oyun konsolunun erişilebilirliği de oldukça düşük seviyede.

Uzmanlara göre, küresel çip sıkıntısı bu yıl da devam edecek. Sony'nin bu sorunlardan ne zaman kurtulacağını ise zaman gösterecek.