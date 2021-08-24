Çip krizi nedeniyle Redmi Note 10 üretimi duruyor

Xiaomi'nin beğenilen modellerinden biri olan Redmi Note 10, şu sıralar küresel çip kriziyle mücadele ediyor. Endonezya'da duran üretim, yakında diğer pazarlara da sıçrayabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, 4 Mart'ta düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10 serisini tanıtmış ve daha sonra Türkiye'de satışa sunmuştu.

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, şu sıralar küresel çip tedarik sorunlarıyla mücadele ediyor. İlk başlarda otomotivi etkileyen bu sorun, artık etkisini iyiden iyiye telefon sektöründe de göstermeye başladı.

ENDONEZYA'DA ÜRETİM DURDU

Xiaomi, küresel çip krizi nedeniyle Endonezya'da Redmi Note 10 modelinin üretiminin durduğunu açıkladı.

Kullanıcıların, bunun yerine Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S ve Redmi Note 10 5G modellerine yönelmesi isteniyor.

DİĞER PAZARLARA DA SIÇRAYABİLİR

Telefonda kullanılan Snapdragon 678 yonga setinin arz sıkıntısı yaşadığı tahmin ediliyor ve yakın zamanda bu sorunun diğer pazarlara da yayılması bekleniyor.

Bunun yanında, diğer Redmi Note 10 modelleri de benzer üretim sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.

REDMI NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Serinin giriş modeli olan Redmi Note 10, 6,43 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla geliyor. Qualcomm’un orta segmentteki güçlü işlemcilerinden Snapdragon 678’den güç alan telefon, 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle geliyor.

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamerayle gelen Redmi Note 10'un ön kısmında ise 13MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Son olarak 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, ülkemizde 3 bin 500 TL civarında satılıyor.