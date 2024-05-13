Çip yarışı kızışıyor: Güney Kore'den 7 milyar dolarlık yatırım Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore, çip endüstrisini desteklemek üzere 7 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Son yıllarda ABD ve Çin arasında giderek artan gerilim, teknoloji sektöründe çip üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getiriyor.

İki süper güç arasındaki rekabet; ekonomi, güvenlik ve inovasyon alanlarında büyük değişikliklere yol açarken, dünya ticaret dengesini de ciddi şekilde etkiliyor.

ABD ve Çin, son yıllarda mikroçipler, yarı iletkenler ve ileri teknoloji ürünleri gibi kritik alanlardaki üstünlüklerini sağlamak için yoğun bir yarış içindeler.

Yarışa Güney Kore de katıldı

Çipler, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, yapay zeka uygulamalarından savunma teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Bu nedenle, çip üretimi ve tedarik zincirleri ulusal güvenlik ve ekonomik rekabet açısından hayati öneme sahip.

Bunun farkında olan Güney Kore, yarışta rekabeti artırmak için çip sektörüne 7 milyar dolarlık bir yatırım yapacak.

Söz konusu yatırımla birlikte Güney Kore, dünyanın en büyük çip üretim fabrikasını açmak istiyor.

Güney Kore, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi dünyanın en büyük iki bellek çipi üreticisine ev sahipliği yapıyor.

2022'de Samsung, önümüzdeki beş yıl içinde yarı iletkenlerden biyolojik ilaçlara kadar kilit sektörlerde öncü olmayı amaçlayan 329 milyar dolarlık devasa bir yatırım planı açıklamıştı.