Clubhouse Android uygulaması çok yakında geliyor

Son zamanların en çok konuşulan sosyal ağlarından biri haline gelen Clubhouse, çok yakında Android kullanıcılarıyla buluşacak.

Sesli sohbet imkanı sunan yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son haftalarda oldukça konuşuluyor.

Birçok ünlünün de kullanmaya başladığı Clubhouse, yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

ANDROID'E GELİYOR

Şubat itibarıyla 8.1 milyon indirme sayısına ulaşan uygulama, bildiğiniz gibi yalnızca iOS platformunda yer alıyor. Ancak geliştiriciler, uygulamanın Android sürümünü yayınlamak için çalışmalar yürütüyor.

Clubhouse ofisinden paylaşım yaptığını söyleyen geliştirici Mopewa Ogundipe, uygulamanın Android platformuna aktarılmasını sağlayacak ekibe katıldığını açıkladı.

Clubhouse uygulaması nedir, ne kadar güvenli? - İZLE

Geliştirme aşaması ve ekibin büyüklüğüne dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Clubhose'un çok yakında Google Play Store'da yayınlanacağı belirtiliyor.

Uygulama her ne kadar son günlerde popüler olsa da bazı kullanıcılar, güvenlik konusunda endişeli. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, platformdaki açıktan faydalanarak sohbet odalarındaki konuşma kayıtlarını kendi web sitesine aktarmıştı.

Clubhouse ise gizliliği ihlal eden kullanıcıyı kalıcı olarak engellediğini ve ek güvenlik önlemleri aldığını duyurmuştu.