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    Clubhouse, para kazanma sistemi için Stripe ile görüşüyor

    Clubhouse, kullanıcıların platformdan para kazanabilecekleri yeni bir sistemi hayata geçirmek için ödeme platformu Stripe ile yakın temas halinde.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:09
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    Clubhouse, para kazanma sistemi için Stripe ile görüşüyor

    Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son aylarda oldukça ses getirmişti.

    Yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak karşımıza çıkan uygulama, kullanıcılarını sevindirecek yeni bir adım daha atıyor.

    CLUBHOUSE'A PARA KAZANMA SİSTEMİ GELİYOR

    Clubhouse geliştiricileri, geçtiğimiz haftalarda platforma para kazanma sistemi entegre edebileceklerinin sinyallerini vermişti. Şirket, şimdilerde online ödeme platformu Stripe ile anlaşmaya çalışıyor.

    Davetle üye olunabilen Clubhouse, yayıncılara kârın tamamını vermeyi planlıyor. Ödemeler Stripe altyapısıyla direkt olarak Clubhouse üzerinden yapılacak.

    clubhouse

    Clubhouse'ın para kazandırma programı "Clubhouse Creator First" olarak isimlendiriliyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre bu program, şu an için yalnızca sınırlı sayıdaki içerik üreticisi tarafından kullanılabilecek.

    Şirket, kimlerin bu programa dahil olabileceğini ise hazırladığı bir form üzerinden seçecek. İlerleyen dönemlerde, çok daha fazla içerik üreticisinin Clubhouse'tan para kazanabileceği belirtiliyor.

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