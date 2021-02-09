- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Clubhouse uygulaması, Çin'deki yasakları deliyor
Clubhouse uygulaması, Çin'deki yasakları deliyor
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 10:36
- Güncelleme : 09.02.2021 - 10:37
Sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformu olarak karşımıza çıkan Clubhouse, son dönemlerde oldukça popüler. Ancak uygulamanın popülerliği, Çin'in pek de hoşuna gitmiyor.
Reuters'ın haberine göre Çin'de kullanıcılar, devletin sansüründen kaçmak için Clubhouse'daki odalara akın ediyor.
Çin'de Tayvan'ın bağımsızlığı ve Uygur Türkleri gibi normalde yasaklı konular, uygulamadaki odalarda rahatlıkla konuşulabiliyor.
UYGULAMA ŞİMDİLİK ÇİN'DE YASAK DEĞİL
Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya şirketlerinin yasaklı olduğu Çin'de, Clubhouse'a VPN'e ihtiyaç duymadan girilebiliyor. Ancak hükümet, her an uygulamaya yasak getirebilir.
CLUBHOUSE NEDİR, NE KADAR GÜVENLİ? YouTube'dan İZLE
Ruder Finn adlı halkla ilişkiler şirketinden internet uzmanı Gao Ming, Clubhouse uygulamasının Çin'de belirli bir kullanıcı sayısına ulaştıktan sonra yasaklanmasını beklediğini söyledi.