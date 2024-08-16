Çocuğunuza vermeden önce iki kere düşünün: İşte tabletlerin çocuk sağlığına olan etkileri Günde bir saat fazladan tablet kullanan çocukların bir yıl sonra öfkelenme olasılığı daha yüksek. İşte çocuklarda tablet kullanımının olumsuz etkileri ve yapmanız gerekenler.

Haber Merkezi

Teknoloji çağında yaşıyoruz ve tabletler, çocuklarımızın hayatına her zamankinden daha fazla entegre oluyor.

Eğitici oyunlar, çizgi filmler ve sosyal etkileşim imkanı sunan tabletler, çocukların dikkatini çekiyor.

Ancak bu kolaylık ve eğlence, çocukların sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor. Bu haberde, tabletlerin çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine olan olumlu ve olumsuz etkilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

ÖFKE VE HAYAL KIRIKLIĞI İHTİMALİNİ ARTIRIYOR

Günde bir saat fazladan tablet kullanan çocukların, bir yıl sonra öfkelenme veya hayal kırıklığı yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Çoğu ebeveyn, bir noktada çocuğunu meşgul etmek veya öfke nöbetlerinden uzaklaştırmak için ona bir tablet uzatmıştır.

Ancak uzmanlar, bunun ileride sorunlara yol açabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Sherbrooke Üniversitesi'nden bir ekip, Kanada'daki 315 ebeveynden, çocuklarının 3,5, 4,5 ve 5,5 yaşlarındaki tablet kullanımını kaydetmelerini istedi. Ayrıca ebeveynlerden çocuklarının bu yaşlardaki öfke ve hayal kırıklığı ifadelerini bildirmeleri istendi.

Örneklemdeki çocuklar genel olarak 3,5 yaşına geldiklerinde haftada ortalama 6,5 ​​saatlerini, yani günde yaklaşık bir saatini tablet kullanarak geçiriyorlardı.

Ancak bu, her çocuk için büyük farklılıklar gösteriyordu; bazıları günde hiç tablet kullanmazken, diğerleri günde beş saatten fazla tablet kullanıyordu.

Yapılan analizde, 3,5 yaşındaki bir çocuğun günde 1 saat 15 dakikalık tablet kullanımındaki her artışın, 4,5 yaşına geldiğinde öfke veya hayal kırıklığında yüzde 22'lik bir artışa yol açtığı ortaya çıktı.

Bunlara, çocuğun yatağa girmesi gerektiğinde öfkelenmesi veya istediğini elde edemediğinde öfke nöbeti geçirmesi gibi senaryolar da dahil.

Buna karşılık, 4,5 yaşında daha fazla öfkelenen veya hayal kırıklığına uğrayan çocukların, 5,5 yaşına geldiklerinde tabletlerle daha fazla zaman geçirme olasılıkları daha yüksek çıktı.

Araştırmacılar, erken çocukluk döneminde tablet kullanımının 'duygusal düzenleme için zararlı bir döngüye katkıda bulunabileceği' uyarısında bulundu.

"UZUN VADEDE TERS TEPEBİLİR"

Çalışmanın yazarlarından Profesör Caroline Fitzpatrick, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Çocukların bakımını üstlenenler, güçlü duygular yaşadıklarında çocukları sakinleştirmek için tablet kullandıklarını bildiriyor.



Bu stratejinin uzun vadede ters tepmesi muhtemeldir çünkü çocukların duygularını yönetmek için içsel stratejiler geliştirme yeteneklerini etkileyebilir.



Okul öncesi yaştaki çocukların ebeveynleri, çocuklarının tablet kullanımını yakından takip etmeli ve sınırlamalıdır.



Ebeveynler ayrıca çocukları, paylaşımlı kitap okuma ve hayali oyun gibi duygusal düzenleme becerilerini geliştirmeye yardımcı olan aktivitelere de dahil edebilirler.

AKTİVİTEYİ AZALTIYOR

Yapılan araştırmaya göre, tabletlerle vakit geçiren çocuklar, genellikle fiziksel aktivitelerden uzaklaşıyor.

Dışarıda oynamak, spor yapmak gibi aktiviteler yerine, saatlerce tablet karşısında oturmak, çocukların kaslarını güçlendirmelerini, kemiklerini geliştirmelerini ve enerji harcamalarını engelliyor.

Ayrıca, tabletlerin mavi ışığı, göz yorgunluğuna, kuru göze ve miyopi gibi görme bozukluklarına neden olabilir. Özellikle loş ortamlarda tablet kullanımı, bu sorunları daha da tetikleyebilir.

TABLET KULLANMANIN OLUMLU YÖNLERİ

Şimdiye kadar çocuklarda tablet kullanımının hep olumsuz yönlerini ele aldık. Peki hiç olumlu bir yönü yok mu? Elbette ki var!

Birçok tablet uygulaması, çocukların öğrenme süreçlerini destekliyor. Sayılar, harfler, şekiller gibi temel kavramların öğrenilmesinden yabancı dil öğrenimine kadar geniş bir yelpazede eğitim materyali bulunuyor.

Bazı uygulamalar, çocukların resim çizme, müzik yapma gibi yaratıcı etkinliklerde bulunmalarını sağlıyor.

Ayrıca tabletler, çocukların bilgiye kolayca ulaşmalarını ve merak ettikleri konuları araştırmalarını sağlıyor.