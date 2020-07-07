Çocukları etkileyen yeni tehlike: Mavi Bebek oyunu

"Mavi balina" ve "Momo" gibi çocukları olumsuz etkileyen oyunlara şimdi de "Mavi Bebek" eklendi.

Geçtiğimiz yıllarda, Mavi Balina ve Momo gibi çocukları olumsuz etkileyen ve intihara sürükleyen oyunlar bir hayli yaygınlaşmıştı.

Çocukların ve ebeveynlerin oldukça dikkat etmesi gereken oyunlara "Mavi Bebek" isimli yeni bir oyun daha eklendi.

TEHLİKENİN YENİ ADI: MAVİ BEBEK

Mavi Bebek oyunu, Mavi Balina ile benzer yapıda olmasıyla dikkat çekiyor. Tıpkı mavi balina gibi talimatların ve görevlerin yerine getirilmesini hedef alan oyun, banyoda geçiyor.

Mavi Bebek oyunu, oyunculardan banyo ışıklarını söndürmelerini ve telefona bir bebek gibi davranıp telefonu sallamalarını istiyor.

Bunun dışında çocuklardan kimseyle görüşmemesi, yüksek ses ile müzik dinlemesi gibi isteklerde bulunan oyun, çocukların bilinçaltına bu şekilde işliyor ve onları intihara kadar sürükleyebiliyor.

9-16 YAŞ ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Uzmanlar, Mavi Bebek oyununun 9-16 yaş arası çocukları hedef aldığının altını çiziyor.

Oyunun, oyunculara 50 günde şiddet içerikli 50 talimat verdiğini söyleyen uzmanlar, 50'nci ve son görevin intihar komutu olduğunu vurguluyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN BULAŞIYOR

Mavi Bebek oyunuyla karşılaşma riski önceki oyunlardan daha yüksek, çünkü kapalı devre ağlar yerine Facebook ve Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla hedef kitleye ulaşılabiliyor.

AİLELER DİKKATLİ OLMALI

Aileler, çocuklarının hangi oyunları oynadığını sık sık kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca Mavi Bebek oyunu banyoda geçtiğinden, çocuğunuz banyoda çok fazla vakit geçiriyorsa bunun nedenini araştırmanız gerekebilir.