Crack nedir

Crack, bir programın veya dosyanın güvenlik zafiyetinden faydalanarak, o programı veya dosyayı değiştirmek anlamına geliyor.

Sözlük anlamı 'çatlak' anlamına gelen crack, daha çok bilgisayar ve oyun sektörlerinde karşımıza çıkıyor.

Herhangi bir programın veya dosyanın güvenlik sistemindeki bir açığı kullanarak, o dosyayı ya da programı değiştirmek, crack işlemi olarak adlandırılıyor. Bu işlemi gerçekleştiren programcılara ise 'cracker' adı veriliyor.

Crackerlar, programların içerisindeki yazılım kodlarını değiştirerek çalışma sistemini etkiliyor ve bu sayede crack işlemi gerçekleşiyor. Ancak bunu yapabilmek için bilgisayar programlama konusunda yeterli bilgi seviyesine sahip olmanız gerekiyor.





CRACK NERELERDE KULLANILIYOR

Özellikle bilgisayar programlarında ve oyunlarda sık sık karşımıza çıkan crack işlemi, ücretli oyun ve programları ücretsiz bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Programı veya oyunu indirdikten sonra, crack dosyalarını orijinal dosyalar ile değiştirdiğinizde crack işlemi yapılmış oluyor.

Ancak son zamanlarda orijinal korumayı en üst düzeye çıkaran bazı oyun şirketleri, crack yapılması oldukça zor yeni yazılımlar geliştiriyor. Bu da korsan oyunların yayılmasını engelliyor.

CRACK'Lİ OYUN VEYA PROGRAM KULLANMANIN ZARARLARI

İlk olarak piyasaya çıkan her oyun veya program, ciddi bir emeğin karşılığında kullanıcılara sunuluyor. Ancak crack işlemi nedeniyle bu tür yazılımların ücretsiz sunulması, geliştiricilerin emeklerinin karşılığını alamamalarına neden oluyor.

Crack'li oyun oynamanın bir başka kötü tarafı ise oyunların online özelliklerinden hiçbir şekilde faydalanamıyorsunuz. Ayrıca oyunlara gelen otomatik güncelleştirmeler, hata düzeltmeleri ve bunun gibi birçok yamadan da mahrum kalıyorsunuz.

Ayrıca crack dosyalarında, zaman zaman bilgisayarınızı tehdit eden zararlı yazılımlar da olabiliyor.

Ensonhaber olarak korsan içeriklere kesinlikle karşıyız. Bu nedenle kullanacağınız programların veya oynayacağınız oyunların kesinlikle orijinal olmasına dikkat etmenizi öneriyoruz.