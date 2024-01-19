Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme anı Astronotların içinde bulunduğu uzay aracının, istasyonla kenetlenme süreci kritik aşamaları içeriyor. Hassas şekilde izlenen yolların ayrıntılarını derledik.

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ensonhaber.com

SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon uzay aracı, dikkatle düzenlenmiş bir dizi manevra aracılığıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetleniyor.

İstasyona kenetlenmenin nasıl olacağına ilişkin sorular, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğuyla bir kez daha gündeme geldi.

Kenetlenme süreci ince hesaplanmış aşamaları içeriyor:

1- Fırlatma: Crew Dragon uzay aracı, SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon-9 roketinin üzerinde uzaya fırlatılıyor. Araç, mürettebatlı görev kapsamında astronotları UUİ'ye taşıyor.

2- Yörünge Yerleştirme: Araç, yörüngeye ulaştıktan sonra kendisini UUİ ile hizalamak için bir dizi manevra aşamalarından geçiyor.

3- Buluşma Aşaması: Uzay aracı, bu aşamada yavaş yavaş uzay istasyonuna yaklaşıyor. Crew Dragon ve UUİ'deki gelişmiş sensörler ve sistemler, kendi konumlarını sürekli olarak takip ediyor.

4- Otomatik Kenetlenme: Crew Dragon, NASA Kenetleme Sistemi (NDS) adı verilen otomatik sistemi barındırıyor. Uzay aracı, istasyona otonom olarak kenetlenmek için sensörler, kameralar ve yazılım kullanıyor.

5- Yakınlaşma Operasyonu: Crew Dragon, istasyona yaklaşırken yeni bir aşamaya geçiyor. Uzay aracı, kendisini istasyondaki kenetlenme portuna hizalamak için dikkatlice hesaplanmış bir dizi manevra gerçekleştiriyor.

6- Yumuşak Yakalama: Bu, Crew Dragon ve UUİ birbirine yakın konuma geldiğinde başlatılan bir aşama. Uzay aracının yumuşak yakalama halkası kullanılarak yerleştirme portuyla ilk temas sağlanıyor.

7- Sert Yakalama: Yumuşak yakalama onaylandıktan sonra, bu aşamaya geçilerek Crew Dragon ve uzay istasyonu arasında tam bir bağlantı kuruluyor.

8- Basınçlandırma ve Sızdırmazlık: Kesin yakalama aşamaları onaylandıktan sonra, uzay aracı ile istasyon arasındaki boşluk olan girişe basınç uygulanıyor. Hem uzay aracının hem de istasyonun kapakları açılıyor. Böylece astronotlar, UUİ'ye geçebiliyor.

9- Dünya'ya Dönüş: Astronotlar, görevlerinin sonunda Crew Dragon'a geri dönerek Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılıyor.