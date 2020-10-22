Cruise ve GM, direksiyonsuz araba üretmek için başvuru yaptı

Cruise ve GM, direksiyonsuz araba üretmek için başvuru yaptı

Amerikan sürücüsüz araç üreticisi Cruise, en büyük hissedarı General Motors ile birlikte direksiyonsuz ve pedalsız araç üretmek için harekete geçti.

Sürücü yükünü oldukça azaltan ve kendi kendini sürebilen elektrikli otomobiller, günümüzde oldukça yaygın hale geldi. Başta Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla olmak üzere birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini üreterek piyasaya sürüyor.

Amerikan sürücüsüz araç üreticisi Cruise ise en büyük hissedarı General Motors ile birlikte otomobillerden direksiyonları ve pedalları tamamen kaldırmak istiyor.

RESMİ BAŞVURU GELİYOR

Cruise ve GM, yıl başında tanıttıkları yeni Origin serisinden sınırlı sayıda aracı pedalsız ve direksiyonsuz üretmek için Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

General Motors, yüz yüze bakan iki uzun koltuğu bulunan ve dört kişinin rahatça binebilmesi için tasarlanan Origin modelini, 2021 yılı sonu ya da 2022 yılı başlarında Detroit kentindeki tesislerde üretmeyi planlıyor.



Cruise, geçtiğimiz hafta sürücüsüz araçların San Francisco sokaklarında denenmesi için izin almıştı. Cruise'ın yanı sıra dört şirket daha Silikon Vadisi'ndeki kentlerde sürücüsüz araç kullanma iznine sahip.





"DİREKSİYON GEREKSİZ"

Şu anda birçok elektrikli otomobilde bulunan kendi kendine sürüş modu, aslında pek de güvenli değil. Otomobil üreticileri, araç bu modda kullanılsa bile sürücünün direksiyon başında olması gerektiğini söylüyor.

General Motors ise, otomobillerin insan kontrolü olmadan bile güvenli bir şekilde çalışabileceğini ve direksiyonun oldukça gereksiz olduğunu savunuyor.