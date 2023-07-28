Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde ihracat hedefini açıkladı Türk savunma sanayisinin 2023 hedeflerinden bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracat beklentilerini de açıkladı. Erdoğan, “2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar doları aştı. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var” dedi.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde bir karar alındı…

2004’te yılında alınan bu kararla “Dış alımlar bitecek, mümkün olan her şey Türkiye'de yapılacak” denildi.

Aradan yıllar geçti ve 1 silah bile satılmayan Türkiye, ihracatta hedef belirlemeye başladı.

2023 ihracat hedefini açıkladı

'Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' savunma sanayii, bu doğrultuda emin adımlarla ilerlerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 ihracat hedefini açıkladı…

Katıldığı İDEF’23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni’nde “Dışa bağımlılığımızı yüzde 20’lere kadar düşürdük” diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz nokta zaten biliniyor. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Gemilerde kullanılan silah sisteminden radarlara kadar birçok teknoloji biz geliştiriyoruz. Tasarımdan geliştirmeye seri üretime kadar her konuda farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Milli teknoloji hamlesiyle ürün geliştirmeyi cazip hala getirdik. 2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firma faaliyet gösterirken 2022 yılında bu sayı 2.500 oldu.

"Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var"

2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar doları aştı. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Deprem felaketi ve kritik seçimlere rağmen bu hedefimizden vazgeçmedik. Sene başından bu yana yeni ALTAY tankımızı, TCG Anadolu'yu, KAAN'ı HÜRJET ve ATAK 2'yi, hava kara ve denizde tarihi nitelikte birçok projemizi devreye aldık. 3 ay önce hangardan çıkardığımız KAAN'ı yıl sonunda havada da göreceğiz. TCG Anadolu ile ilgili, onun inşallah bir üst segmentini yapacağız. Daha bir üst segmentini yapmadan siparişler almaya başladık. Geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu yapan HÜRJET'in de 2025 yılında envantere girmesini planlıyoruz.

"Amacımız sadece muhataplarımıza ürün satmak değildir"

Ülkemizin savunma gibi zor bir alanda yazdığı başarı hikayesi dünyadaki diğer devletlere de ilham kaynağı oluyor. Silah gücünü elinde tutan kimi ülkelerin hazımsızlığının ardında işte bu var. Bizim amacımız sadece muhataplarımıza ürün satmak değildir, biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurmak niyetindeyiz. Ortak çıkarlar ve anlayış dahilinde işbirliğimizi güçlendirelim diyoruz.