Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uzay Ajansı paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronotunun uzaya gönderilmesiyle ilgili bir tanıtım filmini paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye, uzay biliminde de varlığını artırmaya devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın öncülüğünde ilk Türk astronotu pilot Alper Gezeravcı, eğitimini tamamladı ve uzay yolculuğunu bekliyor.

Uzaya çıkan ilk Türk olacak

Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek olan astronot Alper Gezeravcı, 18 Ocak saat 01.11’de Kennedy Uzay Üssü’nden gerçekleştirilecek olan fırlatma ile uzaya çıkan ilk Türk olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım filmini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gurur duyacağı bir ilk öncesi hazırlanan tanıtım videosunu paylaşarak şu ifadelere yer verdi: