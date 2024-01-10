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Türkiye, uzay biliminde de varlığını artırmaya devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın öncülüğünde ilk Türk astronotu pilot Alper Gezeravcı, eğitimini tamamladı ve uzay yolculuğunu bekliyor.
Uzaya çıkan ilk Türk olacak
Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek olan astronot Alper Gezeravcı, 18 Ocak saat 01.11’de Kennedy Uzay Üssü’nden gerçekleştirilecek olan fırlatma ile uzaya çıkan ilk Türk olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım filmini paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gurur duyacağı bir ilk öncesi hazırlanan tanıtım videosunu paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı.
Gurur Duy Türkiye!
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