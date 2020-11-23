Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklandı. Açıklanan sistem gereksinimleri, Cyberpunk 2077'nin birçok bilgisayarda oynanabileceğini gösteriyor.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri, sürekli olarak ertelenen Cyberpunk 2077 hayranları tarafından oldukça merak ediliyordu. Oyunun geliştiriciliğini ve yayımcılığını yapan CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin detaylı sistem gereksinimlerini açıkladı.

Oyuncular, birinci şahıs bakış açısıyla oynayacakları oyunda; bilgisayar korsanı, mekanik beceri, menzilli silah kullanımı ve yakın dövüş gibi seçeneklere sahip paralı asker V karakterini canlandıracak.

Cyberpunk 2077'nin şimdiye kadar paylaşılan oldukça kaliteli görselleri, birçok oyunseverin umutsuzluğa kapılmasına neden olmuştu. Çünkü böyle bir oyunu çalıştırabilecek bilgisayarların sayısı yetersiz olabilirdi.

Yeni yapılan resmi paylaşımla birlikte Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri birçok oyuncuyu mutlu edebilir.

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini karşılıyor. Bu da oyunu çok daha fazla kişinin oynayabileceği anlamına geliyor.

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri (1080p)

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

RAM: 8 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470

Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri (1080p)

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury

Depolama: 70 GB SSD

1440p ultra ayarlar:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2060 ya da AMD Radeon RX5700 XT

Depolama: 70 GB SSD

2160p ultra ayarlar:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2080 - RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6800XT

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing minimum (1080p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2060

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing yüksek (1440p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 3070

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing ultra (2160p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 3080

Depolama: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077'den yeni oynanış videosu

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk olarak Nisan 2020'de piyasaya çıkacağı açıklanan Cyberpunk 2077, koronavirüs nedeniyle 17 Eylül'e ertelenmişti. Ancak daha sonra yeni bir erteleme kararı alınmış ve bu tarih 19 Kasım olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama daha yapan oyun ekibi, oyunun 21 gün daha ertelendiğini ve 10 Aralık 2020'de piyasaya çıkacağını duyurdu.