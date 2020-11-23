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Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 12:26
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri, sürekli olarak ertelenen Cyberpunk 2077 hayranları tarafından oldukça merak ediliyordu. Oyunun geliştiriciliğini ve yayımcılığını yapan CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin detaylı sistem gereksinimlerini açıkladı.
Oyuncular, birinci şahıs bakış açısıyla oynayacakları oyunda; bilgisayar korsanı, mekanik beceri, menzilli silah kullanımı ve yakın dövüş gibi seçeneklere sahip paralı asker V karakterini canlandıracak.
Cyberpunk 2077'nin şimdiye kadar paylaşılan oldukça kaliteli görselleri, birçok oyunseverin umutsuzluğa kapılmasına neden olmuştu. Çünkü böyle bir oyunu çalıştırabilecek bilgisayarların sayısı yetersiz olabilirdi.
Yeni yapılan resmi paylaşımla birlikte Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri birçok oyuncuyu mutlu edebilir.
CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini karşılıyor. Bu da oyunu çok daha fazla kişinin oynayabileceği anlamına geliyor.
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri (1080p)
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10
- DirectX sürümü: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310
- RAM: 8 GB
- Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470
- Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)
Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri (1080p)
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- DirectX sürümü: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G
- RAM: 12 GB
- Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury
- Depolama: 70 GB SSD
1440p ultra ayarlar:
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- DirectX sürümü: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G
- RAM: 12 GB
- Grafik kartı: NVIDIA RTX 2060 ya da AMD Radeon RX5700 XT
- Depolama: 70 GB SSD
2160p ultra ayarlar:
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- DirectX sürümü: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Grafik kartı: NVIDIA RTX 2080 - RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6800XT
- Depolama: 70 GB SSD
Ray Tracing minimum (1080p):
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- DirectX sürümü: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G
- RAM: 16 GB
- Grafik kartı: NVIDIA RTX 2060
- Depolama: 70 GB SSD
Ray Tracing yüksek (1440p):
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- DirectX sürümü: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Grafik kartı: NVIDIA RTX 3070
- Depolama: 70 GB SSD
Ray Tracing ultra (2160p):
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- DirectX sürümü: DirectX 12
- İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G
- RAM: 16 GB
- Grafik kartı: NVIDIA RTX 3080
- Depolama: 70 GB SSD
Cyberpunk 2077'den yeni oynanış videosu
CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?
İlk olarak Nisan 2020'de piyasaya çıkacağı açıklanan Cyberpunk 2077, koronavirüs nedeniyle 17 Eylül'e ertelenmişti. Ancak daha sonra yeni bir erteleme kararı alınmış ve bu tarih 19 Kasım olarak açıklanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama daha yapan oyun ekibi, oyunun 21 gün daha ertelendiğini ve 10 Aralık 2020'de piyasaya çıkacağını duyurdu.