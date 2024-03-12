Cybertruck çılgınlığı: 60 bin dolara alıp 200 bin dolara satıyorlar

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.
Fırsatçılar iş başında
Cybertruck sahipleri, aracı satın alırken bir sözleşme imzalıyor. Bu sözleşmeye göre, satın alınan araçlar 1 yıl dolmadan satılamıyor. Aksi halde, müşteriler 50 bin dolara kadar ceza ödemek zorunda kalabilirler.
Bazı cesur kişiler tehdidi görmezden geldi ve fütüristik Cybertruck araçlarını satış sitelerine koymaya başladı.
Yapılan analizlere göre, 60 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınan Cybertruck modelleri, ilan sitelerinde 200 bin dolar civarında fiyatlarla satılıyor.
Kısacası, bu müşteriler Tesla'nın 50 bin dolarlık cezasını ödeseler bile yine de büyük kâr elde etmiş oluyor.
Tesla harekete geçti
Cybertruck ilanlarının hızla artmasından sonra harekete geçen Tesla, henüz aracı satın almadan fahiş fiyata ilana koyan bir müşterisinin Cybertruck siparişini iptal etti ve gelecekte başka bir Tesla aracı almasını yasakladı.
Ünlülerin tercihi
Ünlü tenisçi Serena Williams, film yapımcısı Spike Lee, Kim Kardashian, Hayley ve Justin Bieber ile rapçi Bad Bunny, Tesla Cybertruck kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Tesla Cybertruck fiyatlar
Arkadan itişli versiyon: 60 bin 990 dolar
AWD (dört çeker versiyon): 79 bin 990 dolar
CyberBeast (üç motorlu): 99 bin 990 dolar
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış