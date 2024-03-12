Cybertruck çılgınlığı: 60 bin dolara alıp 200 bin dolara satıyorlar Yeni Cybertruck sahipleri, elektrikli araçlarını 200 bin dolardan fazla fiyata satıyor. Tesla ise siparişleri iptal etmek ve para cezası vermekle tehdit ediyor.

ensonhaber.com

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.

Fırsatçılar iş başında

Cybertruck sahipleri, aracı satın alırken bir sözleşme imzalıyor. Bu sözleşmeye göre, satın alınan araçlar 1 yıl dolmadan satılamıyor. Aksi halde, müşteriler 50 bin dolara kadar ceza ödemek zorunda kalabilirler.

Bazı cesur kişiler tehdidi görmezden geldi ve fütüristik Cybertruck araçlarını satış sitelerine koymaya başladı.

Yapılan analizlere göre, 60 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınan Cybertruck modelleri, ilan sitelerinde 200 bin dolar civarında fiyatlarla satılıyor.

Kısacası, bu müşteriler Tesla'nın 50 bin dolarlık cezasını ödeseler bile yine de büyük kâr elde etmiş oluyor.

Tesla harekete geçti

Cybertruck ilanlarının hızla artmasından sonra harekete geçen Tesla, henüz aracı satın almadan fahiş fiyata ilana koyan bir müşterisinin Cybertruck siparişini iptal etti ve gelecekte başka bir Tesla aracı almasını yasakladı.

Ünlülerin tercihi

Ünlü tenisçi Serena Williams, film yapımcısı Spike Lee, Kim Kardashian, Hayley ve Justin Bieber ile rapçi Bad Bunny, Tesla Cybertruck kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Tesla Cybertruck fiyatlar

Arkadan itişli versiyon: 60 bin 990 dolar

AWD (dört çeker versiyon): 79 bin 990 dolar

CyberBeast (üç motorlu): 99 bin 990 dolar