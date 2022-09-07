Daha ucuz bir Apple Watch modeli yolda

Daha ucuz bir Apple Watch modeli yolda

Apple'ın, çocukları ve genç kullanıcıları hedefleyen daha ucuz bir Apple Watch satışa çıkaracağı iddiaları gündemde.

Apple, bu akşam TSİ 20.00'de düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone modellerini tüm dünyaya tanıtacak.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max (veya plus), iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Aynı zamanda şirket, tanıtmasını beklediğimiz Apple Watch Pro modeli ise şu ana kadarki en güçlü akıllı saatini sergileyecek.

Daha ucuz Apple Watch iddiaları var

Apple’ın halihazırdaki Apple Watch ürün gamında en uygun fiyatlı model Apple Watch SE olarak dikkat çekiyor. Ancak, şirketin daha da ucuz bir model geliştirdiği iddiaları da var.

Bazı kaynaklar, Apple'ın çocukları ve genç kullanıcıları hedefleyen daha ucuz bir Apple Watch satışa çıkaracağını söylüyor.

İddialara göre yeni modelde, hücresel bağlantısı sayesinde ebeveynler bir aile kurulumu yaparak iPhone olmadan da bağımsız bir şekilde kullanılmasını sağlayacak ve çocukları takip edebilecek.

Apple Watch SE hücresel versiyonu 329 dolardan satışa çıkıyor. En ucuz Apple Watch modelinin ise 299 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

Konu hakkında şimdilik başka herhangi bir haber yok. Apple'ın bu akşamki etkinlikte yeni model hakkında bir sürpriz yapmasını bekleyebiliriz.