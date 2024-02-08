Daha yüksek hız, daha düşük gecikme: Çin 6G uydularını fırlatıyor Çin, 6G teknolojisi için uzaya başarılı bir şekilde uydu fırlattığını açıkladı. Asya ülkesi, 5G teknolojisini bir üst kademeye taşıyarak yeni teknolojiyi kullanan ilk ülke olmak istiyor.

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Günümüzde hala kurulma aşamasında olan 5G teknolojisi, şu anda sadece belirli ülkelerde kullanıma açılmış durumda. Ancak Çin, şimdiden 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı bile.

Kasım 2020'de kendi 6G araştırma ekibini kuran Çin, 2030 yılında mobil işletim sistemini bir üst seviyeye çıkararak 6G teknolojisini kullanmaya başlayacağını açıklamıştı.

İlk test uyduları fırlatılıyor

Çinli telekomünikasyon şirketleri, 6G için ilk test uydularını fırlatmaya devam ediyor. 2023'te fırlatılan uydunun ardından, şimdi yeni bir uydu daha yörüngeye gönderildi.

Bu test uydusu, terahertz spektrumunda iletişimi değerlendirmek için önemli bir adım olarak görülüyor. Terahertz spektrumunun 6G’nin geleceğinde büyük bir rol oynaması bekleniyor.

Çin, 6G'de hız rekoru kırmıştı

6G teknolojisine büyük yatırımlar yapan Çin, 2023 yılında yapılan kablosuz aktarım testlerinde 100Gbps gibi rekor bir seviyeye ulaşmayı başardı.

Terahertz seviyesinde kırılan bu rekor, fiber üzerinden yapılan aktarımlara yaklaştı.

Çin, 6G patentlerinde de lider

6G konusunda, dünya genelinde toplamda 38 bin patent başvurusu yapıldı ve bunların yüzde 35'i Çinli firmalara ait. ABD ise yüzde 18 ile ikinci sırada yer alıyor.

Batıda ise Nokia ve Ericsson tarafından üretilen ekipmanlarla 6G testleri gerçekleştiriliyor.

6G teknolojisi ile bağlantı hızlarının 1Tbps seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu da 5G'den 1000 kat daha yüksek hızlar demek.