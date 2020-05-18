DARPA nedir

DARPA, çeşitli teknolojiler üretmekten sorumlu olan ve ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur.

Açılımı "The Defense Advanced Research Projects Agency" olan DARPA, "İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı" anlamına geliyor.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan DARPA'nın amacı ise, ABD ordusu tarafından kullanılmak üzere çeşitli teknolojiler geliştirmek.

İlk olarak soğuk savaş döneminde, Rusya'nın Sputnik füzesini uzaya göndermesi ve uzay yarışında ABD'yi geride bırakması, ABD'nin çeşitli adımlar atmasına neden oldu ve DARPA bu süreçte kuruldu.

Ayrıca DARPA, şimdiye kadar üzerinde çalışılan birçok geliştirme projesini de finanse etti.

Kuruluşundan itibaren ilk dönemlerde daire, uzay, nükleer silah ve füze savunma alanlarına odaklanan DARPA; 1960 yılında, uzay projelerinin sivil ağırlıklı olanlarını NASA'ya devretti.

Kurum, 1960’ların sonlarından itibaren bilim, teknoloji ve inovasyon geliştirmeye yöneldi. 1970’lerden sonra kurumun odak alanı özellikle bilişim ve iletişim teknolojileri oldu. Bu çalışmaların meyvesi olan ARPANET ağı, internetin temellerini teşkil etti.