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- David Blaine, Arizona çölünde helyum balonlarıyla uçtu
David Blaine, Arizona çölünde helyum balonlarıyla uçtu
- Haber Merkezi
- 05.09.2020 - 09:50
Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, nefes kesen bir gösteriye imza attı.
Çocukluk hayali olan balonla uçma denemesini gerçekleştirmek için kızıyla birlikte ABD'deki Arizona çölüne gelen Blaine, helyum dolu balonlarla yaklaşık 9 bin 144 metre yükselerek Everest dağından bile yükseğe uçtu.
30 dakika süren uçuşta hedeflenen yüksekliğe ulaşınca oksijen maskesi takarak balonları bırakan Blaine, daha sonra paraşütün yardımıyla yere inmeyi başardı.
David Blaine, Arizona çölünde helyum balonlarıyla uçtu - VİDEO
TÜM RİSKLERİ GÖZE ALDI
Ünlü sihirbaz Baline; bu denemesinde oksijen yetmezliği, hipotermi veya balonların patlama riskini göze alarak etkileyici bir gösteriye imza attı.
Sihirbaz David Blaine, beş yaşındayken annesi ile gittiği bir filmden esinlenerek böyle bir deneme gerçekleştirmek istediğini söyledi.