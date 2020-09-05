David Blaine, Arizona çölünde helyum balonlarıyla uçtu

Dünyaca ünlü sihirbaz ve performans sanatçısı David Blaine, helyum balonlarıyla 9 kilometre yükseldikten sonra Arizona çölüne indi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Çocukluk hayali olan balonla uçma denemesini gerçekleştirmek için kızıyla birlikte ABD'deki Arizona çölüne gelen Blaine, helyum dolu balonlarla yaklaşık 9 bin 144 metre yükselerek Everest dağından bile yükseğe uçtu.

30 dakika süren uçuşta hedeflenen yüksekliğe ulaşınca oksijen maskesi takarak balonları bırakan Blaine, daha sonra paraşütün yardımıyla yere inmeyi başardı.

TÜM RİSKLERİ GÖZE ALDI

Ünlü sihirbaz Baline; bu denemesinde oksijen yetmezliği, hipotermi veya balonların patlama riskini göze alarak etkileyici bir gösteriye imza attı.

Sihirbaz David Blaine, beş yaşındayken annesi ile gittiği bir filmden esinlenerek böyle bir deneme gerçekleştirmek istediğini söyledi.