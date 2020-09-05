Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    David Blaine, Arizona çölünde helyum balonlarıyla uçtu

    Dünyaca ünlü sihirbaz ve performans sanatçısı David Blaine, helyum balonlarıyla 9 kilometre yükseldikten sonra Arizona çölüne indi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 09:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    David Blaine, Arizona çölünde helyum balonlarıyla uçtu

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, nefes kesen bir gösteriye imza attı.

    Çocukluk hayali olan balonla uçma denemesini gerçekleştirmek için kızıyla birlikte ABD'deki Arizona çölüne gelen Blaine, helyum dolu balonlarla yaklaşık 9 bin 144 metre yükselerek Everest dağından bile yükseğe uçtu.

    30 dakika süren uçuşta hedeflenen yüksekliğe ulaşınca oksijen maskesi takarak balonları bırakan Blaine, daha sonra paraşütün yardımıyla yere inmeyi başardı.

    David Blaine, Arizona çölünde helyum balonlarıyla uçtu - VİDEO

    TÜM RİSKLERİ GÖZE ALDI

    Ünlü sihirbaz Baline; bu denemesinde oksijen yetmezliği, hipotermi veya balonların patlama riskini göze alarak etkileyici bir gösteriye imza attı.

    Sihirbaz David Blaine, beş yaşındayken annesi ile gittiği bir filmden esinlenerek böyle bir deneme gerçekleştirmek istediğini söyledi.

    David Blaine, Arizona çölünde helyum balonlarıyla uçtu #1

    blane

    blane

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir