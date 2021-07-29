Dell, ABD'nin yeni kuralları nedeniyle bazı bilgisayarların satışını durdurdu

Dell, Amerika'da benimsenen yeni enerji yönetmelikleri nedeniyle bazı masaüstü oyun bilgisayarlarının satışını durdurma kararı aldı.

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, çip krizi ile birlikte artık başka sorunlarla da uğraşmak zorunda.

Pek çok oyun bilgisayarı üreticisi gibi Dell de video oyunlarında son teknoloji grafikler sağlamak için güçlü bileşenler kullanıyor.

Bu bileşenler de oyun sistemlerinin ortalama bir bilgisayardan çok daha fazla elektrik tüketmesine neden oluyor.

ABD'DE YENİ ENERJİ KURALLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

1 Temmuz’da ABD'nin Kaliforniya ve diğer 5 eyaletinde, bilgisayarlar için verimlilik düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Buna göre artık bilgisayarlar, belirlenen enerji tüketim limitini aşamayacak.

Devlet, yeni standartların iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacağını ve ayrıca tüketiciler için elektrik faturalarını düşüreceğini söyledi.





DELL, BAZI MODELLERİN SATIŞINI DURDURDU

Dell, ürünleri yeni enerji verimliliği standartlarını karşılamadığı için Kaliforniya ile beş ABD eyaletine bazı bilgisayarlarını göndermeyi durdurduğunu açıkladı.

Dell, Alienware Aurora R10 ve R12 oyun bilgisayarlarının söz konusu enerji düzenlemesinden etkilendiğini söyledi.

Ayrıca marka, Kaliforniya’ya ek olarak artık ürünleri Colorado, Hawaii, Oregon, Vermont ve Washington eyaletindeki müşterilere göndermeyeceğini duyurdu.

Yayınlanan bir rapora göre; ev bilgisayarları ve bilgisayar monitörleri, ABD’nin en kalabalık eyaletinde elektrik tüketiminin yüzde 2,9’unu oluşturuyor.