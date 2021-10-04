Demir Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 5 Ekim Salı günü saat 13.00’te Adana Demirspor’un Demir Token’ını arz edecek.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 5 Ekim Salı günü saat 13.00 itibarıyla Demir Token arzını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan fan token Demir Token’ın 05 Ekim Salı günü saat 13.00’te başlayacak olan ön satışı, 6 ve 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de gerçekleştirilecektir.

Kemal Cenk Erdem: “Futbol ve Kripto Varlıkları Buluşturmaya Devam Edeceğiz”

Arzlarla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Adana Demirspor ile Demir Token’ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Adana Demirspor taraftarlarının ve Adana Demirspor Kulübünün fan token’lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Stabil token’larla başladığımız fan token serüvenimize serbest piyasada fiyatlanan token’larla devam ediyoruz. Blokzincir teknolojisinin sunduğu sonsuz potansiyelle kullanıcılarımızın taleplerine yönelik olarak gelişiyor ve büyüyoruz. Ülkemizde futbol hayatın tam ortasında yer alan bir spor dalı. Biz de tamamen Türk mühendislerin eseri olan bir dijital varlık alım-satım platformu olarak, hayatımıza yeni girmiş olmasına rağmen aynı şekilde hayatımızın tam ortasında yer edinmiş kripto varlıklarla futbolu buluşturmaya devam edeceğiz.”

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.