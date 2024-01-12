Deniz kenarında mı yaşıyorsunuz? İklim değişikliği, kıyılardaki genç nüfusu azaltacak Bilim insanları, yükselen denizlerin daha tehlikeli sellere yol açması nedeniyle kıyı bölgelerinden "genç göçünün" artacağını söylüyor. Bu durum, çeşitli sorunları da beraberinde getirecek.

ensonhaber.com

Bilim insanları, kumsalda cildin daha yaşlı görünmesine neden olan şeyin sadece güneş ısısı olmayacağını öngörüyor.

Dünya çapında, iklim değişikliği nedeniyle artan deniz seviyelerinin yüz milyonlarca insanı iç bölgelere doğru itmesi bekleniyor.

Yükselen denizler, gençlerin kıyılardan uzaklaşmasına neden olacak ve kıyı topluluklarının ortalama yaşları, 2100 yılına kadar 10 yıl artacak.

Daha da kötüsü, araştırmacılar, gençlerin göç etmesiyle birlikte doktorların ve hizmet çalışanlarının da dolaylı olarak göç edeceğini söylüyor.

Bilim insanlarına göre, gelecekte kıyı kesimlerinde yaşayan yaşlılar tek başlarına kalabilir.

Sağlık hizmetleri aksacak

Araştırmanın baş yazarı ve Florida Eyalet Üniversitesi'nde doçent olan sosyolog Matt Hauer, bu yeni tahmin modellerinin yerel toplulukların sağlık hizmetleri gibi hayati hizmetlerde keskin aksaklıklara neden olacağını söylüyor.

Hauer, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Genç ailelerin Miami gibi bölgelerden göç ettiğini ve başka yerlere taşınıp orada bir aile kurduğunu hayal edin. Nüfusun arttığı hedef topluluklarda daha fazla dişçiye, doktora, hizmet çalışanına, inşaat işçisine vb. ihtiyacınız olacak.



Yani insanların hareket etmesiyle diğer insanların da hareket etme olasılığını etkilemiş oluyorsunuz. Bu da kıyı bölgelerinde çeşitli aksamalara neden olacak.

Hauer, bir bölgeyi terk eden genç yetişkinlerin, bu ihmal edilmiş sahil kasabalarından birinde ortalama yaş artışını hızlandıracağını, zira kalanların orada yeni aile kurma olasılıklarının düşük olduğunu söyledi.

Florida'daki Miami-Dade, çalışmanın bu göçlerden en çok etkilenmesini beklediği bölgelerden biri.

Araştırmacılar, 2100 yılına kadar yaklaşık 28 bin 300 kişinin kasıtlı olarak bölgeden göç etmiş olacağını tahmin ediyor.

Sorun çok daha ciddi

Çalışmanın ortak yazarı ve FSU Sosyoloji Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Sunshine Jacobs, modellerine dahil edilen birçok yeni faktöre rağmen, yeni bulguların yaklaşmakta olan iklim göçü krizinin yalnızca bir kısmı olduğunu belirtti.

Çünkü bilim insanları, bu çalışmalarında sadece deniz seviyesinin yükselmesi sonucu oluşacak göçleri hesaba kattı.

Gelecekte; sıcaklık olayları, orman yangınları ve ekonomik tehlikeler gibi insanların hareket etmesine neden birçok zorluk daha yaşanacak.