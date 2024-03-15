Depremde canları kurtaran 'Duvar Arkası Radar' itfaiyede Yerli imkanlarla geliştirilen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 50’den fazla vatandaşın kurtarılmasını sağlayan 'Duvar Arkası Radar' (DAR) sistemi, jandarmadan sonra ilk kez itfaiye teşkilatı envanterine kazandırıldı.

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DHA

Savunma Sanayii Başkanlığı kuruluşu Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen duvar arkası görüntüleme sistemi DAR, askeri ve sivil alanlarda kullanılabiliyor.

Ultra geniş bant sinyalleri aracılığıyla görsel erişim imkanının olmadığı kapalı mekanlardaki sabit ve hareketli hedef unsurlarına ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak sağlayan sistem; rehine kurtarma, terörle mücadele, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryolarda görev yapabiliyor.

DAR, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında 50'den fazla kişinin yerini tespit ederek, sağ kurtarılmasını sağladı.

DAR sistemi, güncellenen konfigürasyonu ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan sonra ilk kez Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin envanterine kazandırıldı.

Tek kişi tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanan sistem; tripod ve benzeri araçlar yardımıyla hedef bölgeye yerleştirilerek tablet ile uzaktan kumanda edilebilme özelliğine sahip. Batarya teknolojisi ile de 4 saatten fazla aralıksız görev yapabiliyor.

"Baygın kişilerin göğüs kafesi hareketini algılıyor"

STM Kıdemli Tekniker Onur Aydoğdu, cihazın radyofrekans sistemiyle çalıştığını aktardı. Aydoğdu, sinyalin duvarın arkasında gönderildiğini ve bu sayede orada bulunan canlının mikro veya makro hareketlerinin algılandığını söyledi. Aydoğdu,

Mikro nedir? Duvarın arkasındaki kişi baygındır, sadece göğüs kafesi hareketlerini gerçekleştiriyordur. Biz bunlardan gelen sinyalleri algılıyoruz ve ekranımızda bu şekilde kaç metre mesafede olduğunu görebiliyorsunuz. Cihaza doğru yaklaştığını, uzaklaştığını görebiliyorsunuz. Hangi konumda olduğunu görebilmemiz için de iki boyut ekranımız var. İki boyutlu olarak bu kişinin cihaza olan uzaklığını net bir şekilde konum olarak gösterebiliyoruz. Doğal afetlerde, arama kurtarmada, meskun mahal operasyonlarında, rehine kurtarmalarda, terörle mücadelede kullanılabiliyor. Çığ, deprem yangın gibi yerlerde kullanılabilir. Depremde 50’den fazla can kurtarıldı bu cihaz sayesinde. Denizli itfaiyemiz kullanmaya şu an başladı.

diye konuştu.

Özel operasyonlarda kullanılıyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise yazılı açıklamasında, DAR sisteminin geliştirilme sürecinin 2015-2016 yılları arasında yaşanan hendek-barikat operasyonlarının ardından tasarlanmaya başladığını belirtti. Güleryüz,

Evlere ve binalara girmeden, o evin içinde teröristlerin olup olmadığını anlamak için, duvarın arkasını gösteren bir radar teknolojisi milli imkanlarla STM tarafından 2017’de geliştirilmeye başlandı. Çok kısa bir süre içinde STM tarafından geliştirilen DAR, güvenlik güçlerimizin özel operasyonlarında özellikle hücre evi baskınlarında, rehine kurtarma operasyonlarında kullanılması için teslim edildi. Böylece, kapalı mekanda, duvarın arkasındaki tehdit önceden algılanarak, ona göre bir önlem alınması sağlandı ve olası can kayıplarının önüne geçti. Hatta bazı önemli operasyonlarda hücre evinde saklanan üst düzey teröristlerin, duvar arkasında saklandığı yeri tespit ederek yakalanmasını sağladı

ifadelerini kullandı.

Halihazırda jandarmanın envanterinde bulunan 6,5 kilogram ağırlığındaki DAR sistemi, yaydığı sinyaller ile duvarın/engelin arkasında, 22 metre derinlikte bir canlının olup olmadığını, cihaz üzerine anlık aktarıyor ve canlının kaç metre derinlikte ve hangi noktada olduğunu tespit edebiliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)