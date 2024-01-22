Devlerin kapışması: Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max batarya testi Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max ile batarya testine girdi. İşte yapılan batarya testinden galip çıkan telefon...

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ensonhaber.com

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıtmıştı.

Serinin en güçlü modeli olan Galaxy S24 Ultra, şimdiden iPhone 15 Pro Max ile kıyaslanmaya başladı.

Hangi telefonun batarya kapasitesi daha yüksek

Apple, bugüne kadar hiçbir iPhone modelinin batarya kapasitesini resmi olarak açıklamasa da teknik incelemeler sonucunda bu veriler ortaya çıkıyor.

iPhone 15 Pro Max, 4441 mAh batarya kapasitesine sahip. Galaxy S24 Ultra'da ise 5.000 mAh batarya kullanılıyor.

Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max batarya testine girdi

1,7 milyon aboneye sahip XEETECHCARE adlı kanal; Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro ve Galaxy S23 Ultra modellerini batarya testine soktu.

Başlangıçta yüzde 100 şarja sahip olan telefonlar; sosyal medya, video izleme, oyun oynama ve video kaydetme gibi kullanımlara maruz kaldı ve bataryaların kaç saatte tükendiği ortaya çıktı.

Kazanan: Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra, 10 saat 59 dakikalık kullanım süresiyle diğer telefonları geçmeyi başardı.

iPhone 15 Pro Max ise 10 saat 20 dakika ile ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, Samsung'un geçen yıl tanıtılan amiral gemisi Galaxy S23 Ultra'nın 8 saat 10 dakika ile kötü bir performans sergilemesi dikkat çekti.